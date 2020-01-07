談戀愛總是失敗？　這3星座在情路跌倒次數最多超慘

▲有些人在感情路上總是走的曲折，明明認真的談了戀愛，最後卻是分手收場。（圖／取自免費圖庫unsplash）

生活中心／綜合報導

你是不是曾在腦中質疑自己，明明長得不差，個性也算可愛，卻總是在情路走的曲折，好不容易拾回勇氣，把碎了滿地的心，重新拼湊再交出去，最後卻又是分手收場，難道自己天生和戀愛無緣嗎？來看看《星座好朋友》整理出，在感情路上跌跌撞撞，被愛情傷了又傷，跌倒次數最多的星座 TOP３。

金牛座

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金牛自我的防備心太強，不輕易打開心門，雖然很難陷入愛情，但一旦捲入愛情的龍捲風，便會無法自拔，而且就算在感情中受到傷害，金牛依然會離不開對方，放不開傷痕累累的手，而為了留住對方的心，會毫無保留的付出一切，在感情路上跌了又跌。

處女座

處女看似原則原則和底線很多，但是擇偶標準高到不行，只想要追求一個最完美無暇的愛情，但處女的高標準，卻很容易被感情影響，陷入理性和感性的糾結中，明知道自己很愛對方，離不開對方，會為了一點瑕疵拋棄感情，之後後悔莫及也無法挽救，處女會被自己的挑剔限制，在感情路上不斷跌倒。

天秤座

天秤看起來很有親和力，無論和誰都能零距離相處，但這些都只是天秤習慣掩飾真實想法，而委屈自己去成全每個人的行為，如同在感情中，表面上對感情沒什麼要求，說到底只是天秤太迷惘，不知道自己想要什麼，老是徘徊不定的走在感情路上，一次又一次的跌倒。