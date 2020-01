快訊／波多黎各規模6.6地震「狂搖至少10秒」斷電　深度僅7公里

▲震央位在Indios南方約10公里處。(圖/翻攝自USGS)

記者詹雅婷/綜合外電報導

波多黎各南部外海當地7日清晨4時24分發生規模6.6地震,美國地質調查局數據顯示,震央位在Indios南方約10公里處,震源深度僅7公里。另據歐洲-地中海地震中心(EMSC)所收到的回報,這起地震震感強烈,部分人家無電可用,搖晃時間至少持續10秒鐘。

事實上,波多黎各6日也發生規模5.8強震,後續至少發生7起餘震,最大規模達到5.0,接連引發山崩,造成電力中斷、房屋嚴重受損,更摧毀著名觀光景點蓬塔文塔納(Playa Ventana)石拱門。

The ongoing earthquake sequence along the south coast of Puerto Rico continues today with a M6.6 earthquake just now. Yesterday's M5.8 earthquake (now can be called a "foreshock") caused some damage to buildings, so further damage can be expected with today's quake. pic.twitter.com/XvNpIqDwpQ