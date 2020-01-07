總獎金40萬！　第一屆「東森盃捷運車站設計策展大賽」報名倒數中

▲第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽報名將於1/15(三)截止。（圖／ETtoday資料照）



生活中心／綜合報導

【第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽】徵件倒數計時中，除了歡迎高中職及大專院校師生共同組隊參賽外，東森新媒體控股(股)份有限公司也廣邀社會大眾一同參與，尚未報名的參賽隊伍趕緊把握最後時間繳交報名表。

本次競賽共分成兩組賽制，一為高中職及大專院校同學組隊參賽的「專業組」，另一為人人皆可參加的「一般組」，「專業組」的參賽者也可同時報名參加「一般組」。兩組賽制的參賽隊伍都可自行選擇國父紀念館、古亭、公館三站其中一站，並以「寵物」、「節慶」和「公共議題」擇一主題進行創作。

請繼續往下閱讀...

除了與世新大學、政治大學、台灣藝術大學、實踐大學、輔仁大學五校共同舉辦此次競賽外，東森新媒體控股(股)份有限公司也邀請到台北捷運公司共襄盛舉，希望藉由此次競賽讓學生與民眾發揮創意，美化台北捷運空間，打造屬於雙北的文藝交通空間。

此外，為鼓勵大家多多投稿，除了本次競賽的總獎金40萬以及由贊助單位東森自然美提供的贈品組合外，得獎作品將有機會於捷運站露出，而獲獎團隊也可獲得加入東森新媒體視創團隊的機會，歡迎對創意設計有興趣的高手們一同前來參賽。

本次競賽採『先報名後繳件』制，報名時間至1月15日(三)止，線上繳件至2月17日(一)。待徵件截止後，自2月18日(二)至2月29日(六)進行網路票選，並在3月擇日進行評審決選，預計於三月中旬公布得獎名單，更多資訊請至活動網站查詢(https://events.ettoday.net/metroaward2019/)。