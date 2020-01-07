北宜公路恐怖畫面！白色三寶慘撞2騎士　他躲死劫「現在還在抖」

記者柯沛辰／台北報導

北宜公路29.6公里處 6日下午3點多發生一起嚴重車禍，一輛白色小型車行經棲霞彎，疑似過彎不慎，當場衝撞對向2輛機車。其中一名雙載騎士傷勢較輕，與後座乘客都只受到擦傷，但另一名遭撞騎士傷勢較為嚴重，被緊急送醫。

影片中清楚可見，一輛白色小車在棲霞彎失控，跨雙黃線衝向2輛機車，第一輛機車閃避不及，騎士直接被撞飛；第二輛則被一起掃過，導致騎士連人帶車向前慘摔，過程令人怵目驚心。

▲白色小車過彎，不慎衝到對向車道。（圖／翻攝畫面）

其中，一名李姓男騎士在臉書上還原事發過程，稱他當時騎乘普通重型機車SMAX，是後方第二台被波及到的，「事情來的很突然，那一瞬間真的忘不了，9小時過了，現在還在抖。」

李姓騎士指出，他摔車後膝蓋挫傷，後座則是雙膝、手肘擦挫傷，目前兩人已雙雙返家休養，「旁邊另一台飆虎大哥比較嚴重，因為先送醫了，也不清楚大哥的狀況，希望大家幫忙祈禱大哥的傷早日康復，謝謝當下幫忙的車友與陌生人們，謝謝你們幫忙擋車指揮現場，也謝謝你們幫忙叫救護車。」

▲騎士雙雙倒地，機車零件散落一地。（圖／翻攝畫面）

許多網友看完紛紛留言，「那台車到底在開什麼，好誇張」、「你真的很衰…祝福早日康復」、「這輛車是有什麼障礙」，還有人批評「未看先猜又是A柱死角、煞車失靈、油門暴衝」、「開個小車，當開A45嗎」、「一般道路也能開到這麼推頭」、「技術差，過彎還不減速，害死人」掀起熱議。

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