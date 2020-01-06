林思銘競選宣傳車挨批違停　網友正反戰翻：耍特權？開罰單罰駕駛？

▲網友抗議立委候選人林思銘宣傳車違停。（圖／翻攝新竹爆料公社）



政治中心／綜合報導

2020大選進入黃金周階段，不少候選人進行車隊掃街催票拉抬選情。不過，有網友在臉書粉專「新竹爆料公社」貼出照片抗議現任議員林思銘帶職參選新竹縣立委，將競選宣傳車違停在交叉路口的人行道上，為什麼不拖吊，難道是耍特權？

網友表示，林思銘是現任縣議員帶職參選立委，將競選宣傳車直接在竹北縣政九跟文平路交叉口人行道上「大剌剌違停」，而對面的文化公園就有警察，下午警方還在文平路大拖吊，「為什麼就不吊這台？」

網友在臉書粉專還質疑，警方是否視若無睹？是林思銘還是林的競選團隊有特權？另也有網友認為，林思銘是位大律師，律師的守法觀念不是應該更好嗎？現在為了選舉宣傳就敢如此，當上立委後特權會不會更大？

對於有網友留言批評「直接檢舉」、「這樣停，對從斑馬線過馬路的嬰兒車跟輪椅族造成危險跟困擾」，也有網友跳出來講話，「開罰單是罰駕駛，不是林思銘吧」、「老實說違停本來就不對，但感覺這針對性很強，我每天騎車通勤新竹縣市，看到各政黨的宣傳車都有違停的問題！」。

最後，有網友在留言貼出竹北分局三民派出所針對違停狀況說明，林思銘競選團隊向竹北市公所申請場地使用，借用時間為109年01月05日08時至01月05日17時止，並經竹北市公所於108年12月13日核准在案；因該場地已被借用並取得使用權，故不適用道路交通處罰條例。

根據網友PO出的內容，警方強調，取締交通違規不會因政黨色彩而有所偏頗，民眾如有發現違規情事，請撥打110報案，警方會立即派員前往取締。

▲網友留言回應。（圖／翻攝新竹爆料公社）



▲網友留言回應。（圖／翻攝新竹爆料公社）



▲國民黨立委候選人林思銘。（圖／翻攝林思銘臉書）