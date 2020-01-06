陸經濟學家：老百姓已基本不存錢「90後生活方式接近西方」

▲經濟學家邢自強。（圖／中國首席經濟學家論壇）

記者蔡紹堅／綜合報導

摩根史坦利（Morgan Stanley）中國首席經濟學家邢自強5日在「2020中國首席經濟學家論壇」上表示，中國未來5至10年要面臨的挑戰，是過去20年支撐增長的人口紅利與全球化紅利的終結及逆轉，「首先，我們的老百姓已基本上不存錢了，新一代80後、90後的生活方式接近西方，居民儲蓄率下降，居民負債率迅速提高。」

邢自強指出，很多人在辯論中國是否要保6（經濟增速6％），但更重要的是，中國未來5至10年要面臨的挑戰，是過去20年支撐增長的人口紅利與全球化紅利的終結及逆轉。

邢自強提到，首先，老百姓已基本不存錢了，新一代的80後、90後居民消費模式、生活模式很接近西方，所以居民儲蓄率下降，居民負債率迅速提高，「這個過程中政府負債隨著養老負擔進一步提高，也有上升的可能性。但是優勢就在於中國過去資本市場比較大了，債市股市是全球前三，但不怎麼開放。」

邢自強還說，如果中國現在提供更多的改革，更透明的監管，更加與國際接軌的交易制度、對沖工具，讓外資進來，預計光在股權市場每年就有接近一千億美元的淨流入，「債權市場是另外一千億美元，足以彌補將來出現的經常帳戶的利差，使國際收支基本平衡。」

邢自強認為，面對國內市場人口老齡化，要解決將來養老系統的入不敷出缺口，還是要盤活國有資產，「中國跟希臘、意大利比起來，有大量的國有股權和資產，如果可以市場化改革，提升經營效率和激勵機制，它產生的紅利和資產回報足以去彌補我們將來的人口老齡化的負債。」

邢自強強調，中國未來五年最大的挑戰是雙重的，是國內人口老齡化和海外逆全球化脫鉤，如果進行全球化的策略，進行整個科技產業鏈的鼓勵創新，以及下一階段人民幣資產國際化，金融市場開放進入快車道，可能在未來的城市，未來的人民幣，以及未來的科技產業鏈走出不一樣的道路。