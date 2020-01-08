民進黨查假訊息！　孫大千批：準備開啟「綠色文字獄」？

▲孫大千在臉書質疑民進黨查假訊息是要開啟「綠色文字獄」。（圖／記者李毓康攝）

政治中心／綜合報導

近期警調卯足全力查假訊息，國民黨立委候選人孫大千在臉書質疑「民進黨是準備要在台灣開啟『綠色文字獄』了嗎？」而他也提出四大民進黨不敢回答的問題，包括「為什麼選舉前夕才忽然要查辦網路上的假訊息？」、「民進黨坐視特定媒體放送黑韓新聞」、「批評民進黨的都被視同是假訊息？」和「民進黨祭出反滲透法徹底殲滅所有在野勢力！」

針對政府全力稽查假訊息一事，孫大千在臉書質疑，民進黨為什麼過去執政三年不查辦網路上的假訊息，現在到了選舉前夕，才忽然醒過來，趕進度呢？「現在擴大執法是為了維持社會秩序？還是為了捍衛小英政權呢？」他更直說，「台灣小英」又比起「香港林鄭」好到哪裡去？

而第二點他則指出，假新聞對社會安定所造成的影響，恐怕遠遠超過假訊息，質疑「民進黨政府可以坐視縱容特定的媒體勢力，不斷地在藉由媒體平台放送黑韓假新聞？」

孫大千接著提到，政府官員和公共政策原本就可以接受全民公評，只要不涉及妨害名譽或誹謗侮辱，都屬於言論自由必須保障的範圍之內。他質疑「為什麼只要是批評民進黨政府，或是綠營政客的內容都會被視同是假訊息？」

而讓孫大千質疑民進黨不敢回答的第四個問題則是「社會秩序維護法」變成民進黨打壓不同聲音的工具、利用「反滲透法」殲滅在野勢力。讓他不禁質疑讓綠色政權千秋萬載，一統天下，「這就是民進黨所堅持的『台灣價值』嗎？」對此，民進黨部尚未做出回應。