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伊朗揚言攻擊「美國35據點」！以色列在內　部長轟：川普是穿西裝恐怖分子

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▲▼美國總統川普。（圖／路透）

▲伊朗通訊部長5日在推特表示，「川普是穿著西裝的恐怖分子」。（圖／路透）

記者曾羿翔／綜合報導

美國斬首伊朗「聖城軍」高級指揮官蘇萊曼尼（Qassem Soleimani），並威脅攻擊伊朗境內52個目標。伊朗最高軍事顧問賽因德漢（Hossein Dehghan）5日最新回應，他們肯定會採取軍事行動回擊，攻打美國軍事基地，「是美國發動戰爭，美應該對自己的行動承擔責任」。

綜合外媒報導，伊朗通訊部長賈赫羅米（Mohammad Javad Azari-Jahromi）5日在推特表示，「川普是穿著西裝的恐怖分子」，他很快就會學到歷史的教訓，沒人能擊敗伊朗大民族與文化。文內還將川普形容成IS、希特勒等文化的毀滅者。

▲▼美軍第82空降師（82nd Airborne Division）及伊朗少將菁英部隊「聖城軍」指揮官蘇萊曼尼（Qasem Soleimani）。（圖／達志影像／美聯社）

▲伊朗「聖城軍」指揮官蘇萊曼尼（Qasem Soleimani）。（圖／達志影像／美聯社）

報導也提及，蘇萊曼尼的遺體已在5日運抵伊朗的阿瓦士市，千名伊朗民眾悲傷地穿著黑衣在當地街頭遊行，預計7日將舉行葬禮。

據了解，伊朗司令官阿布哈姆茲（Gholamali Abuhamzeh）近日表示，已確認美國在當地的35個重要據點與以色列，都在伊朗的攻擊範圍之內，有大量的美國驅逐艦、軍艦經過荷莫茲海峽，川普在4日則回擊，伊朗若真攻擊美國人或資產，他會瞄準52個伊朗地點。

▲▼伊朗總統羅哈尼（Hassan Rouhani）到府慰問蘇萊曼尼家屬。（圖／達志影像／美聯社）

▲伊朗總統羅哈尼（Hassan Rouhani）到府慰問蘇萊曼尼家屬。（圖／達志影像／美聯社）

報導指出，因美軍空襲而身亡的伊朗革命衛隊高級指揮官蘇萊馬尼的女兒4日在面對總統羅哈尼（Hassan Rouhani）時發問，「誰來報我父親的仇？」聽到這個疑問，羅哈尼則回應，每個人都會替你報仇，「我們都將報他的血仇，你別擔心」，美國人沒意識到自己犯了什麼錯誤，他們將在之後幾年承受罪行的後果。

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