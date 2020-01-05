台南藥師公會推出新創藥膳養生年菜　融入在地農特產更具特色

▲台南市藥師公會慶祝藥師節，同時迎接農曆春節的到來，5日特別推出「天官賜福、五福臨門」12道新創藥膳養生年菜來應景。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

忙碌緊張的現代人可能被各種文明病干擾健康，視力變差、失眠、痠痛、疲勞、氣虛、血虛或是被三高疾病與肥胖所困擾，台南市藥師公會慶祝藥師節，同時迎接農曆春節的到來，5日特別推出「天官賜福、五福臨門」12道新創藥膳養生年菜來應景。

台南市藥師公會指出，這樣的健康年菜更符合現代人的養生需求，1月5日在藥師節的藥事論壇上，推出分享給市民做為年菜的參考。

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台南市藥師公會理事長吳振名表示，很多民眾可能以為藥師只懂西藥，其實中藥本就是藥師在校必修的課程，在藥師公會每年的持續教育上，也都會針對中藥的臨床與藥理作用繼續對藥師作加強教育，包括正統藥材植物基源的辨識、中西藥交互作用的影響等等，藥師運用這些全方位的知識來照顧市民健康，因此特別在今年的藥師節前夕，推出藥膳年菜來分享給市民朋友，也讓市民知道「藥不分中、西，藥師才是藥的專家」。

台南市藥師公會中藥發展委員會主委林榮貴也表示，這次特別以天麻、官桂、石斛、五味子、茯苓、麥門冬等多種藥材，取其字首、字串或諧音來取名為「天官賜福、五福臨門」藥膳養生年菜，更將台南在地的農特產梅子、鳳梨、菱角、番茄、蓮藕、牛蒡、白山藥、龍眼花等蔬果融入菜色中做成12道佳餚，成為極具在地特色的新創年菜，除了達到吃在地、選當季的低碳飲食健康概念，也達到符合現代人的養生食補目的。

藥局有銷售中藥的台南市藥師公會監事謝宏信更表示，以食補常用的黃耆來說，補氣升陽宜蜜炙用、益衛固表宜生用，藥材就可分為北耆和晉耆，兩者的藥性作用差異不小，補氣多用北耆，由於甜度低，比較適合糖尿病、腎臟病患者使用，而民間為求口感好吃多選用晉耆；又如當歸：當歸頭－止血而上行、當歸身－養血而中守、當歸尾－破血而下流，故傳統認為補血宜用當歸身、破血宜用當歸尾、和血(補血活血)宜用全當歸，用錯不僅達不到食補的效果，反而傷身，還有民間誤用易混淆偽品藥材也是常見的謬誤，所以，藥師公會也特別重視教育藥師如何辨識真偽中藥材來保障民眾的健康。

中華民國藥師公會全國聯合會常務監事林隆昌表示，現代人很多都是慢性病的患者，中西藥之間存在有很多的交互作用，像中藥的丹參就具有抗凝血的作用，不適合有心血管疾病正在服用西藥抗凝血劑 （如：阿斯匹林） 的患者同時來使用，恐會有增加出血的危險，因為我們的身體不會區分中藥或西藥，因此不論中西藥，用藥請找專業的藥師才是正確的。

台南市長夫人劉育菁也說，家庭主婦是一個家庭最重要的穩定力量與健康操盤手，尤其在過年這種大節日，能為家人準備豐盛又符合健康的養生大餐，不僅更能夠凝聚家人的親情感情，更能為家人帶來滿滿的活力，這次藥師公會推出新創的藥膳養生年菜就相當有意義，尤其會場也陳列展示真偽中藥材的差異對照更具教育價值，黃偉哲市長和她也同時預祝市民朋友度過一個健康快樂的春節假期，更呼籲市民朋友要好好疼惜家中每一位辛苦又偉大的女性。

台南市藥師公會本次推出的新創藥膳養生年菜共有「天甘竹葉魚、官旺滷牛肉、賜福益人雞、杞菊決明蝦、黃耆杏仁貝、十全溏心蛋、杜仲蒡腰子、五行長壽菜、金銀大元寶、參麥貴氣湯、棗杞低醣包」等11道菜及「枸杞甘露飲」養生茶。

台南市藥師公會2020年新創藥膳養生年菜食譜與做法：

壹.【天甘竹葉魚】

材料：

1.鱸魚或石斑魚一尾(約14兩左右)

2.中藥材：淡竹葉 、天麻片、大棗、小麥、甘草片

3.紫蘇梅適量

4.蔥、薑

5.鹽、豬油適量

作法：

一、將魚洗淨，魚身斜劃2刀，抹上鹽巴備用。

二、竹葉先泡水濕潤備用、再將(天麻片、大棗、小麥、甘草片)等4種藥材洗淨放入電鍋蒸取少量藥汁備用。

三、將竹葉平鋪於蒸盤上，魚放於竹葉上，再將蒸煮後的藥材挑出天麻片、大棗鋪上、淋入藥汁，續放薑片、紫蘇梅適量、大火蒸熟(約8分鐘)。

四、蔥絲鋪於魚肉上淋上熱油(豬油或沙拉油)即成。

貳.【官旺滷牛肉】

材料：

1.牛腱肉適量

2.中藥滷包：肉桂、麥芽、陳皮、小茴香、丁香、八角、白胡椒、草果

3.鳳梨切片、小蕃茄

4.醬油、冰糖適量

作法：

一、牛腱肉洗淨備用。

二、中藥材裝入滷包袋中。

三、將牛腱肉等食材及中藥滷包、鳳梨一起放入滷鍋中。

四、加入適量冰糖、醬油一起滷約1.5小時，熄火浸泡約8小時使其入味，取出冰鎮食用時切片，加小蕃茄擺盤即成。

參.【賜福益人雞】

材料：

1.全雞一隻

2.中藥材：石斛(裝入滷包袋)、芡實、茯苓、山藥、薏仁

3.菱角

5.鹽、味素適量

作法：

一、全雞洗淨，除石斛外，其他藥材和菱角塞入雞腹內。

二、加水入鍋，置於瓦斯爐上以小火燉煮一小時左右。

三、起鍋時，調味加入當歸酒(將當歸先浸泡於米酒中)或米酒提香即成。

肆、【杞菊決明蝦】

材料：

1.明蝦或草蝦一斤

2.中藥材：枸杞、菊花、決明子、五味子、茯苓…電鍋蒸取藥汁

3.鳳梨切片或小番茄(擺盤裝飾)

4.薑、紹興酒

5.鹽適量

作法：

一、將(決明子、五味子、茯苓)等3種藥材洗淨放入電鍋蒸取少量藥汁備用。

二、草蝦洗淨，鋪上枸杞、菊花、薑片、淋入藥汁、紹興酒、鹽適量少許入鍋蒸熟擺盤即成。

伍、【杜仲蒡腰子】

材料：

1.豬腰子

2.中藥材：杜仲、黃精、黨參

3.牛蒡

4.胡麻油

5.鹽、味素

作法：

一、豬腰子洗淨切花塊川燙備用。

二、牛蒡切片備用。

三、杜仲、黃精、黨參三種藥材先熬煮少量湯汁備用。

四、用胡麻油將牛蒡片略炒，腰花快炒，加入中藥湯汁煮滾調味即成。

陸、【黃耆杏仁貝】

材料：

1.九孔10顆

2.中藥材：鮮百合、黃耆、杏仁、麥門冬

3.蓮藕切片

作法：

一、(黃耆、杏仁、麥門冬)三種藥材先熬煮少量湯汁調味後備用。

二、九孔清洗乾淨備用。

三、將蓮藕切片平鋪於蒸盤上。

四、放上九孔，鋪上鮮百合，淋上藥汁。

五、活體九孔蒸10分鐘(若是冷凍半熟九孔蒸3-4分鐘)即可。

柒、【五行長壽菜】

材料：

1.豌豆、紅蘿蔔、玉米筍、白山藥、黑木耳

2.蒜頭、鹽、味素 適量

3.冷壓麻油

作法：

一、紅蘿蔔、玉米筍、白山藥、黑木耳切片或切條狀備用。

二、將蒜頭爆香，再放入紅蘿蔔、玉米筍、白山藥、黑木耳一起拌炒，放入少許水悶熟。

三、最後再下豌豆調味快炒即完成。

捌、【十全糖心蛋】

材料：

1.雞蛋

2.中藥材：黨參、茯苓、甘草、當歸、川芎、熟地黃、白芍、黃耆、肉桂、大棗

3.鹽(隨個人口味)

作法：

一、將中藥材裝入滷包袋中熬煮湯汁冷卻備用。

二、雞蛋煮成八分熟，沖水降溫並置於冰塊中。

三、剝去蛋殼。

四、將八分熟的雞蛋置於冷卻的十全大補中藥滷汁中浸泡，入味沁色後即可取出食用。

玖、【金銀大元寶】

材料：

1.豬絞肉

2.中藥材：金銀花、龍眼花

3.水餃皮

4.高麗菜、韭菜

5.鹽、醬油

作法：

一、金銀花先用熱水滾燙去除苦味備用。

二、將絞肉、韭菜末、高麗菜末，金銀花、龍眼花等調味拌勻。

三、用水餃皮將上述肉餡包起成水餃狀。

四、下鍋煮熟即可。

拾、【棗杞低醣包】

材料：

1.低碳預拌粉

2.中藥材：紅棗、枸杞

作法：

一、將紅棗去籽撕成小塊。

二、將小塊紅棗、枸杞加入低碳預拌粉中加水拌勻。

三、捏成包子形狀。

四、放入烤箱烤熟即可上桌。

拾壹、【參麥貴氣湯】

材料：

1.中藥材：人參鬚、麥門冬、龍眼肉、紅棗、蓮子

2.花生仁

3.冰糖

作法：

一、蓮子、花生仁先煮軟再加所有藥材煮滾10分鐘。

二、冰糖水依個人喜好甜度適量加入即可食用。

拾貳、【枸杞甘露飲】

材料：

1.中藥材：菊花、黑棗、枸杞、黃耆

2.甜菊

作法：

一、上述材料裝入滷包袋中，先用大火煮滾，再用文火慢慢熬煮即可。（以上食譜由黃大晉藥師、曾纓閔藥師、謝宏信藥師聯合編撰）