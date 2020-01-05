今年過年會冷嗎？最新溫度趨勢預測出爐　專家曝「低溫機率」

▲今年過年冷不冷？氣象專家分析溫度趨勢，呈現略偏暖。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者賴文萱／台北報導

今年農曆春節將至，不少人關心天氣會不會冷，天氣風險公司總監賈新興今（5）日在臉書發布未來45天的溫度趨勢預測，他指出，最新資料顯示，1月中旬前半之前真的相當溫暖，之後到2月上旬的溫度趨勢，也呈現略偏暖的趨勢。

賈新興以東亞冬季風指標分析，1月中旬後半之前指標都偏弱，雖然1/8及1/13有一波，但仍以東北季風至冷氣團的機率最高，也就是說台北氣象站出現低於11.6度（截至目前台北入冬最低溫）的低溫機率低。

請繼續往下閱讀...

▲1月中旬後半至1月底，也就是農曆春節期間，東亞冬季風強度並無明顯偏強。（圖／天氣風險）

1月中旬後半指標雖略為突破黑色虛線方框的上緣，但其強度並沒有明顯的偏強，一直持續至1月底，這段期間也剛好是農曆春節的期間。

▲從海平面氣壓分布圖可以看見，農曆春節前冷高壓位置偏北。（圖／天氣風險）

另外，從預測的海平面氣壓分布圖也可以看到，農曆春節前半冷高壓位置仍舊偏北，後半段東北風相對強一點，但台北要出現比11.6還低的低溫，機率仍舊不高。

▲賈新興總結，1月中旬前半之前相當溫暖，之後到2月上旬的溫度趨勢，也呈現略偏暖的趨勢。（圖／天氣風險）

賈新興說，到了2月初指標，雖明顯突破黑色虛線方框，並持續至2月中旬前半，然而分析預測的海平面氣壓分布，依舊是冷高壓位置太偏北，台灣仍以受東北季風影響為主，因此台北出現低於11.6的低溫機率還是偏低，不過，2月的預測可以再觀察一陣子。

他最後總結，從預測的台灣溫度趨勢，1月中旬前半之前真的是相當溫暖，之後到2月上旬的溫度趨勢，也呈現略偏暖的趨勢（也就是比黑色虛線方框上緣高），到3月初的溫度則接近氣候平均值。