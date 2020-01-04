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桃園白千層林蔭大道小農市集　享受森呼吸及購物美食之旅

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▲觀音廣福白千層大道風景美成為許多新人外拍地點之一。（圖／翁曉萍提供）▲觀音廣福白千層大道風景美麗、更具特色成為許多新人外拍地點之一。（圖／翁曉萍提供）

記者楊熾興／桃園報導


想像走在美美的白千層綠蔭大道購物，及倘佯在鄉野中享受地方美食，2個願望可一次達成，桃園市觀音區廣福社區假日小農市集2020年首場於5日舉辦，有許多在地社區生產的農產品和點心及手工藝品，還有「彩繪南瓜小卡」和「拓印新年紅包袋」錯過了就要等到2週了。

▲▼倘佯林蔭大道享受當地食和手工製品，的確是休假不錯選擇。（圖／翁曉萍提供）

▲▼倘佯林蔭大道享受當地食和手工製品，的確是休假不錯選擇。（圖／翁曉萍提供）

▲居民也利用此作為假日市集推廣當地特色農產。（圖／翁曉萍提供）


廣福一群有理想有熱情的在地年輕人，想把家鄉獨特的美與文化推廣出去。並選在景色優美並是地景藝術節地點的白千層綠蔭大道，在去年底開始舉辦，並在以後每個月的第二，第四個星期日都會有舉辦假日市集。策劃人劉小姐說他們的假日市集一定是由當地居民販售一些自己生產的在地農產品，以及自創的手作產品等等，不要從外面批發來的產品，這樣才會有自己的獨特性。有空的朋友歡迎來走走看看。

▲▼倘佯林蔭大道享受當地食和手工製品，的確是休假不錯選擇。（圖／翁曉萍提供）

▲居民也利用此作為假日市集推廣當地特色農產。（圖／翁曉萍提供）

2020年一月份由於農曆新年的關係將分別於月初的1月5日及1月12日舉辦「廣福社區示一口田市集」，從上午10時到16時，現場有許多在地社區生產的農產品，及廣福居民製作的美味小吃、點心及手作藝品；冋時特別準備了新年的限定小活動「彩繪南瓜小卡」和「拓印新年紅包袋」歡迎大家在新的一年來觀音廣福社區吃吃買買玩玩。地點：桃園市觀音區廣福里福新路白千層林道(google地標：https://bit.ly/2Yz4Gkq)◎詳細資訊請洽臉書粉絲專頁：「廣福社區示一口田市集」https://bit.ly/2LJt65m

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