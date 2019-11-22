禁用一次性餐具！花蓮大型賣場明年1月起實施並強力稽查

▲花蓮環保局邀請相關業者，針對「免洗餐具限制使用對象及實施方式」辦理說明會。（圖／花蓮環保局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

行政院環境保護署今年8月8日公告修正「免洗餐具限制使用對象及實施方式」，新增規定百貨公司業、購物中心及量販店業限制使用各類材質免洗餐具，花蓮縣環境保護局23日邀請相關業者於後山‧山後故事館辦理說明會。

說明會除介紹現行回收制度及責任業者相關法規外，同時針對登記、申報、繳費作業及營業量申報系統操作等實務，也有詳盡案例解說及操作說明，並宣布花蓮縣將於2020年1月1日開始執行百貨公司業、購物中心及量販店業，於其提供餐飲之場所供消費者現場食用時，不得提供各類材質免洗餐具，違者將依廢棄物清理法處新台幣1,200元以上6,000元以下罰鍰。經限期改善，屆期仍未完成改善者，按日連續處罰。

▲會中環保局宣布2020年1月1日開始執行百貨公司業、購物中心及量販店業於其提供餐飲之場所，不得提供各類材質免洗餐具。

環保局長饒忠表示，責任業者所販售各類應回收物品，應按時申報並繳納回收清除處理費，以維護全國回收體系的運作；花蓮縣因缺乏垃圾處理設施，廢棄物皆靠外縣市協助處理。為推動垃圾源頭減量，針對環保署公布之「免洗餐具限制使用對象及實施方式」，環保署已公告花蓮縣將與雙北市同時實施，彰顯本縣推動環保的決心。

環保局將持續輔導相關業者內用飲食不使用一次性餐具，並於明1月1日強力展開稽查，違反者將依法開罰。饒忠呼籲百貨公司、購物中心及量販店等企業應負起社會責任，帶頭減少廢棄物及建立消費者環保之觀念，形成點線面的環保架構，以維護花蓮縣青山綠水的自然環境。