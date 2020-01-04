福灣巧克力被日本阪急冠上「中國」2字！創辦人說話了...

▲曾勇奪8金13銀7銅及3特別獎的台灣品牌「福灣」，讓台灣巧克力揚名國際。（圖／福灣巧克力提供）

記者彭懷玉／台北報導

來自台灣屏東的「福灣巧克力」贏得國際巧克力大賽殊榮，昨（3日）卻在日本阪急百貨情人節巧克力的宣傳中，被日方冠上「中國」2字，引發網友氣憤洗版。對此，《ETtoday新聞雲》記者致電創辦人許華仁，許華仁坦言，當下看到是有情緒的，但冷靜下來覺得必定有為難之處，在日方緊急修改和道歉後，也不再多加追究。

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▲台灣「福灣巧克力」被日本阪急稱為中國品牌。（圖／翻攝自臉書）

許華仁坦言，昨（3日）早上發現阪急百貨情人節巧克力宣傳品上寫有「中國」台灣字眼，但因為整天都有會議，拖到下午才由代理商全權處理，代理商轉達，日本和中國有簽訂中日共同聲明，宣傳品上都必須寫上來自中國或是中國台灣。

另外，有網友發現，阪急百貨每年都會發巧克力導覽書，當中福灣巧克力也是寫來自「中國台灣」，針對此事，許華仁坦言並不清楚，「我是第一次發現，當下第一個反應是『怎麼會這樣？』」並坦言當下的確是有情緒的。冷靜之後透過代理商和日方溝通，阪急官方也在當晚或隔天一早撤掉「中國」2字，並發文公開道歉。

▲福灣巧克力首家直營店進駐台北101。（圖／福灣巧克力提供）

許華仁說，日本阪急百貨員工都相當有熱忱，完全不會想到會發生這種事情，覺得可能有為難之處，無論是有心無心，日方已修正並道歉，也表示沒想到會引來社會上這麼熱烈的討論聲浪。

▲福灣巧克力成立4年，創辦人許華仁跟爸爸、哥哥在家鄉屏東開起莊園餐廳 。（圖／福灣巧克力提供）



台灣「福灣巧克力」相當有名，在國際的「世界巧克力大賽」中，2018年拿下2金5銀2銅佳績，2019年又拿下5金19銀6銅，受到全球關注。5個金牌是由世界最佳黑巧克力「台灣1號黑巧克力62%」、最佳調味黑巧克力「台灣鐵觀音茶黑巧克力62%」，以及全球巧克力品鑑師評選最佳調味黑巧克力「台灣馬告黑巧克力62%」拿下，堪稱台灣之光。

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