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川普說是為了止戰！伊朗少將遭「斬首」後...美再空襲伊拉克民兵組織

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▲▼巴格達國際機場遭到美軍空襲。（圖／路透）

▲巴格達國際機場遭到美軍空襲。（圖／路透）

實習記者施怡妏／綜合報導

美軍3日無預警空襲伊拉克巴格達機場，「斬首」伊朗「聖城軍」指揮官蘇萊曼尼（Qassem Soleimani），川普聲稱此舉是為了止戰而非開戰。但據伊拉克國家電視台報導，在斬首行動不到24小時後，美國在當地時間3日晚間，對一個伊拉克民兵組織「人民動員」（Popular Mobilization Forces）發動空襲，造成6人死亡，3人受傷。

據Daily Mail報導，在美國無人機「斬首」伊朗伊斯蘭革命衛隊「聖城旅」司令蘇萊曼尼不到24小時後，美國又在巴格達北方的塔吉路伊拉克民兵組織發動空襲，造成6死3重傷。據了解，「人民動員」是由伊朗撐腰的什葉派民兵團體所組成。「人民動員」則在今（4）日發聲明表示，「這一次的空襲造成醫護人員的士兵傷亡，而非部分媒體報導所稱的高層領導人。」

針對巴格達機場事件，川普3日在推特發文表示，「蘇雷曼尼（Qasem Soleimani）長久以來殺害了許多美國人，並且打算繼續殺更多人，他的作為導致數百萬的民眾大量死亡。」但川普也強調，此舉是為了止戰，並非開戰。

伊朗政府表示，對於美國的暗殺行為要進行「報復」，為蘇雷曼尼的死討回公道，對美軍採取嚴厲的報復行動。美國國務院因此對居住在伊拉克的美國公民發出緊急安全緊告，目前美國全城加強警戒，華盛頓特區則進入戒備狀態。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

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