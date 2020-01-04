男火場驚慌求救「我在2樓！快救我」　兄急等無回應…10分鐘被抬出

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市大寮監獄對面的一棟透天民宅發生火警，雖然警消在10分鐘內就撲滅火勢，同時也在3樓前方臥室救出一名已經失去呼吸心跳的66歲王姓男子，住在隔壁的王姓男子哥哥表示，火警發生當下有聽見弟弟喊了兩聲「救我！我在2樓」，隨即就沒了聲音，，一看到被抬出來的弟弟呈現昏迷，整個人一時間都不知道該說什麼，相當自責。

▲大寮監獄前方透天民宅發生火警，1名男子被救出已無呼吸心跳 。（圖／記者吳奕靖攝）

這起火警就發生在3日晚間11點26分左右，根據王姓哥哥的說法，當時他在家裡頭就聞到一股燒焦味道，同時間也聽到弟弟出聲喊了2聲：「救我！我在2樓」，哥哥相當著急，要弟弟趕快跑，由於兄弟倆人的住家是緊鄰，所以哥哥立刻衝到後面陽台要開窗，讓弟弟爬了過來，但是卻一直沒等到身影，非常焦急。

▲大寮監獄前方透天民宅發生火警，1名男子被救出已無呼吸心跳 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲1名男子被救出已無呼吸心跳 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

抵達現場的消防隊員立刻破門進入火場，隨後在弟弟住家的3樓，也就是前面臥室發現已經躺在床鋪已經昏迷的王姓男子，隨後將他救了下來，隨後將他送往了醫院，還好經過搶救已經恢復心跳。不過火警撲滅之後，轄區副大隊長吳佩城在瞭解情況後研判，66歲的王姓男子當時可能在2樓，不過就在呼救後，逃到3樓前面臥室，以為可以打開窗戶逃生，但反而卻吸入過多濃煙昏迷，哥哥相當自責表示，當時應該叫弟弟繼續往上跑到樓頂，從樓頂爬過來就沒事了。

這起火警發生地點就在大寮監獄的對面，並未影響到監獄作息，至於火警發生原因，目前火調科人員正在進行了解當中。

▲大寮監獄前方透天民宅發生火警，1名男子被救出已無呼吸心跳 。（圖／記者吳奕靖攝）