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黑鷹殉職將士14日公祭幻象2000衝場、19響「矧砲」致哀　政院通令降半旗1天

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▲▼0102黑鷹殉職將士移柩,蔡英文總統帶同國防部長嚴德發向移柩車隊致敬。（圖／記者李毓康攝）

▲總統蔡英文率國防部長嚴德發等官員向移柩車隊致敬。（圖／記者李毓康攝）

記者林彥臣／綜合報導

故參謀總長空軍一級上將沈一鳴等8名將士因公殉職，國防部14日將在空軍松山基地指揮部舉辦公奠儀式，並開放民眾追悼，陸軍禮砲連將發射19響「矧砲」致哀，空軍將派3架UH-60黑鷹直升機與4架幻象-2000戰機低空衝場，以「缺席隊形」編隊，悼念殉職英雄不再歸來。

▲▼黑鷹殉職將士移柩暨啟靈致敬。（圖／記者屠惠剛攝）

▲黑鷹殉職將士移柩暨啟靈致敬。（圖／記者屠惠剛攝）

國防部14日將舉辦公奠儀式，13日先行移柩至公奠會場，三軍統帥蔡總統率國安會秘書長李大維、國防部長嚴德發、退輔會主委馮世寬、國防部副部長張冠群上將及全體官兵向殉職將士追思致哀，為殉職將士送行，祈願他們一路好走，大批民眾與學校學生紛紛在沿途致敬，場面哀榮，移柩車隊下午5時許自三軍總醫院懷德廳出發，途經國防部、空軍司令部、海軍司令部等國軍單位。

移柩車隊沿途行經國防部等19處地點，路線全長約13公里，採「慢速引導」並規劃37個致敬點，供官兵代表及民眾致意，過程中，移柩車隊特別在國防部前停留30秒，象徵8位殉職將士任務已完成，最後一次回到營區巡禮，也讓國防部官兵，以及鄰近學校師生、民眾，送別忠魂英靈。

▲▼黑鷹殉職將士移柩暨啟靈致敬。（圖／記者屠惠剛攝）

▲黑鷹殉職將士移柩暨啟靈，沿途民眾致敬。（圖／記者屠惠剛攝）

行政院宣布13日也宣布，為表示國家對故參謀總長空軍一級上將沈一鳴等8人，赴宜蘭執行109年春節戰備視導曁慰勉任務因公殉職之哀悼，行政院已通函相關機關轉知所屬機關(構)、公立學校及所轄地方政府於1月14日降半旗1天。

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