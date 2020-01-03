染髮劑過敏正妹睡醒「臉腫成豬頭」　雙眼失明差點喪命！

▲女染完髮後竟出現嚴重過敏症狀。（圖／示意圖，非新聞當事人／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

英國一名女子為了愛美染髮，沒想到卻因為對染髮劑過敏，原本美貌的五官不但腫成豬頭，還一度失明，呼吸道也跟著腫脹害她無法呼吸，後來更染上日光性蕁麻疹等嚴重過敏病症，現在幾乎過著足不出戶的生活。

來自格羅斯特郡(Gloucestershire) 卓特咸(Cheltenham)的29歲女子羅賓(Robyn Cherry)，2010年10月在當地一間髮廊花費英鎊120元（約台幣4724元）進行染髮，喜愛染髮的她為了保險起見，每次變髮色前都會先做48小時皮膚測試，當時也是前一天測試後確認沒有問題才把髮色染成棕色，沒想到卻發生憾事。

羅賓表示，她才離開髮廊幾分鐘就覺得頭皮有灼熱燃燒感，結果第一時間放置不管，隔天起來發現自己的臉居然腫成平常的兩倍，「我的頭看起來好像一顆大番茄，我好害怕，好痛苦，頭一直感覺好灼熱，感覺快要爆掉了。」

羅賓被母親緊急載到醫院時，因為呼吸道腫脹無法呼吸，被緊急送到急診室，「我可以感覺到我的臉變得更大了，眼睛也腫了，當時完全瞎掉，太可怕了」，並且因為劇痛每隔幾分鐘就會陷入昏迷，醒來時又會痛到歇斯底里。

醫生則說，羅賓是因為對染髮劑裡面常見成分對苯二胺(PPD)過敏，這是他們見過最嚴重的過敏反應，如果再晚一個小時就醫很有可能早已性命不保。羅賓住院20小時後雖然順利出院，但回家不到6小時又因為呼吸道腫脹再度被送回急診室，接受藥物治療後仍然每4天就會出現一次過敏反應。

羅賓表示，從此以後她變成過敏體質，對大多數食物、香料、堅果、酒精甚至某些衣物都會過敏，「我再也不能出門吃頓飯、打扮漂亮或和朋友喝酒，我的生活變成活生生的地獄」，後來還被診斷罹患多形性日光疹和日光性蕁麻疹，只要照到陽光就會皮膚過敏，「那天去髮廊是我人生最糟的決定，但我無法改變，只能提醒人們染髮的危險，染髮前48小時一定要記得做皮膚測試。」

TO DYE FOR My face ballooned to twice its size after a reaction to salon hair dye & it’s left me allergic to SUNLIGHThttps://t.co/QqRTAQB1hQ pic.twitter.com/bBXiJhyWVG — Josie Griffiths (@josiegriffiths) December 30, 2019

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