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中自製航母南海對峙美林肯號　攜帶艦載機數量差2.5倍

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▲▼山東艦,山東號。（圖／翻攝自中國軍網）

▲ 中共山東艦與美國海軍林肯號在南海正面對峙。（圖／翻攝自中國軍網）

實習記者謝汶穎／綜合報導

中共第一艘自製航母「山東艦」在12月16日正式服役，1日就流出衛星照片顯示，在聖誕節當天正北上前往台灣海峽時前，曾在南海與美國海軍的林肯號（USS Abraham Lincoln CVN-72）正面相遇。當時林肯號正從印度洋返回日本九州的佐世保美國艦隊基地，因此才會在南海不期而遇。

推特在1日流出一張推測為中國雷達衛星高分3號（GF-3）所拍攝的影像，在12月25日晚間，畫面左上角出現山東艦和3艘護衛艦形成三角保衛隊型，右下角則為美國航母林肯號以及負責護航的提康德羅加級巡洋艦（Ticonderoga-class cruiser）「CG-62錢斯勒斯維爾號」（USS Chancellorsville）。

根據美國海軍學會新聞網（USNI News）資料顯示，林肯號先前完成中東地區戰備部署的任務後，行經印度洋，12月23日通過麻六甲海峽後，最後進入南海，因此才會出現這次與山東艦的短暫相遇。美國海軍近期在南海出沒頻繁，在未來也還可能會出現雙方對峙的情況。

 ▲▼ 林肯號行經路線。（圖／取自美國海軍學會新聞網）

▲ 林肯號在完成中東戰備部署後，12月23日通過麻六甲海峽進入南海。（圖／取自美國海軍學會新聞網）

「山東艦」為大陸自主設計、研發及製造，排水量約為7萬噸，可攜帶36架殲-15戰鬥機，使用柴電動力推進；林肯號排水量則破10萬噸，且可攜帶艦載機數量達90架，並使用核子反應爐為動力。

根據國防部公開的資料顯示，自2017年1月至今，中共解放軍航空母艦共6度通過台灣海峽，其中山東艦就於去年11月和12月26日兩度通過。

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