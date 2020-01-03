鴨子畫家許天得　黃色小鴨｢鴨力覺醒」展…非常療癒

▲資深畫家許天得1月4日起至2月16日，在屏東美術館舉辦鴨子造型的創作展 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

資深畫家許天得不僅畫鴨，還收藏數千件鴨子造型物，4日起至2月16日，在屏東美術館舉辦鴨子造型的創作展，展出他46年來以鴨子為媒介創作的作品全貌外，也將自己收集的420隻大小黃色小鴨佈置在展場中，「讓人看了很療癒」。

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▲許天得鴨子造型展。

許天得老師不僅在屏東美術教育桃李滿天下，並以收藏鴨跟創作鴨子聞名，創作表現不喜歡固定形式。許天得表示，創意應該經常換新，發現了一種新的表現方式，通常他只做個二、三件，便束之高閣，然後又再思索一個新的點子，因此作品樣貌，每件都不一樣。



許天得老師創作的材質有水彩、油畫、陶藝、立體、裝置藝術等，水彩是他最早接觸的媒材，因此以水彩畫鴨子數量最多。油畫是他台藝大畢業時的拿手絕活，曾拿下該校油畫第一名，作品留校收藏。陶藝則是民國2110年才開始創作，創作主題也以鴨子為主。

對於立體與裝置創作，許天得老師不拘泥形式，而是有感而發，先有了材料，再來構思。像是｢筆塚鴨｣，便是他在教學40多年中，跟學生收集畫畫剩下的短鉛筆，一邊收集、一邊思考構想而出的鴨子文創品，共用了5522隻的鉛筆。

另展場也佈置「黃色小鴨區」，許天得說，多年前黃色小鴨旋風，各種紀念品佈滿全台，這些都是他去跳蚤市場尋寶以及親朋好友轉送，有黃色鴨群做伴，自己看了都覺得很療癒。

許天得說，創作有趣的、是快樂的，但常給社會一些正向的思考也是必要的。

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