民警喝斥「這是農民工的辛苦錢」　詐欺犯崩潰吐回7萬元

▲民警江鯤鵬軟硬兼施，逼得詐欺犯吐出台幣7萬元。（圖／翻攝自看看新聞）

實習記者簡立宇／綜合報導

「這是農民工帶回家的工資，一年的辛苦錢，不管你在哪裡，16000塊錢馬上重新打到他的帳上」，民警江鯤鵬軟硬兼施「命令」詐欺犯把錢退回來，讓受騙的武漢地鐵工地工人常先生可以過個好年。

根據《看看新聞》報導，常男在12月20日接到自稱天津明軒小額貸款股份有限公司的客服電話，為了貸款4萬元人民幣，他按照對方要求，加了客服微信，交出個人資料還簽訂合同。在對方要求帳戶內需有貸款總額40%資金才能發款之下，常男不疑有他，立即在銀行卡中存入16000元人民幣（約台幣7萬元）。隔日遲遲未收到貸款到賬訊息，詢問客服又被告知需要再做幾筆交易，常男才明白受騙，打電話報警。

江鯤鵬了解情況後，一邊向武漢市反電信網路詐騙中心回報貸款公司的劃撥帳戶，一邊透過詐欺犯提供的微信，表明武漢公安局身分，與對方交涉。起初詐欺犯還無賴表示，「資金不在公司」、「退款還需要申請」，明顯不相信他的警察身分，企圖繼續編造謊言。直到江鯤鵬撥通詐欺犯電話，並自拍照片露出制服，詐欺犯才感到事態嚴重，最終將已經轉走的16000元人民幣如數歸還給常男。

賺錢不易，江鯤鵬的做法讓常男十分感動。事後江鯤鵬也機會教育，網路貸款詐騙往往以打電話發簡訊的方式，以無抵押、低利息、快速放貸來做為誘餌，誘騙那些沒辦法以正規管道獲得貸款的人們，因此需要特別小心。