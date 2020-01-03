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瘋電影／真愛裁會贏　不是中國製造而是印度純手工製造

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文／賴賴

▲▼真愛裁會贏。（圖／imdb）

瘋言瘋語：

電影流暢好看，沒有印度式的歌舞，反而走向大眾化的電影格式，題材新穎且相當勵志，非常非常精彩的整體設計，劇本超加分，將印度人民的生活和辛酸都放進去，而最後的努力必定有所收穫，也達到觀眾期待的結局，看完心情會很好，在基層生活或是失業者，可被鼓勵到。

裁縫車過去家家戶戶不可或缺的重要工具，在這個時代看特別有感，恐怕許多小朋友連這個是什麼東西都不知道了，這個過去母親傳授給女兒的重要技能，也已經失傳，非常非常有意義，鄉村的生活環境，人情味濃厚，看完像是心靈維他命，非常好看，大推。


片　　名：真愛裁會贏
英文名稱：Sui Dhaaga: Made in Inida
片　　型：劇情
上映日期：2020-01-03
片　　長：02時02分
導演：沙拉特卡塔里亞(Sharat Katariya)
演員：艾魯絲卡沙瑪(Anushka Sharma) 、 瓦倫達瓦(Varun Dhawan)
國　　家：印度
語　　言：印度語
發行公司：水元素文創

劇情大綱

幫助叔叔經營縫紉機店的大毛生性樂觀開朗，善於取悅別人，一次在姪子婚禮上嘩眾取寵的搞笑，讓妻子小孟深感羞恥與傷心。以淚洗面的小孟勸丈夫利用自己裁縫的技能自力更生，不要再因依賴別人而受屈辱，但大毛不願重蹈家族不見光明的老路。

可是隨著叔叔對大毛的戲謔愈發嚴重，終於在一次激烈爭吵後，大毛憤而離職，於此同時，母親又生了重病，大毛決定接受妻子的鼓勵，經營一間屬於自己的縫紉攤，從一針一線開始做起。原本各忙各的夫妻兩人，也在共同合作互相陪伴下，重新貼近彼此的心，遇到重重阻礙後，終於憑藉著他的才能獲得最終成功。

▲▼真愛裁會贏。（圖／imdb）

▲從爺爺就是裁縫師，但做裁縫賺不到錢。

▲▼真愛裁會贏。（圖／imdb）

▲有天分的男主，在太太的支持下開創事業。

▲▼真愛裁會贏。（圖／imdb）

▲夫妻倆為了申請免費裁縫車，吃盡苦頭。

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