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瘋電影／熱氣球飛行家　向氣象學家詹姆斯葛萊舍致敬

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文／賴賴

▲▼熱氣球飛行家。（圖／yahoo）

瘋言瘋語：

電影流暢好看，原以為只有兩個人的電影應該會有點悶，豈知最後緊張到叫出聲好幾次，這是從兩位真人各自的真實故事，編纂在同一個時空發生的故事，沒有刻意加料情感，而單就兩位真人實事的成就放在一起，很厲害的改編，也流暢好看的劇情。

男主角以英國氣象學家詹姆斯·格萊舍為藍本，在19世紀，他冒險駕駛氣球飛到驚人的高度探索有關大氣層情況。詹姆斯·格萊舍甚至在沒有氧氣及防護衣保護的情況下飛上近1,2000米的高空，以測量最高水平的大氣溫度和濕度。標準不要命的科學家，也為氣象學帶來許多貢獻。

不過電影中，他昏倒了，都是那個虛構的女主角忙上忙下救了他。


片　　名：熱氣球飛行家
英文名稱：The Aeronaunts
類　　型：歷史/傳記、動作、冒險
上映日期：2019-12-13
片　　長：01時41分
導　　演：湯姆哈波(Tom Harper)
演　　員：艾迪瑞德曼(Eddie Redmayne) 、 費莉絲蒂瓊斯(Felicity Jones) 、 文森培瑞茲(Vincent Perez) 、 湯姆寇特內(Tom Courtenay)
國　　家：英國、美國
語　　言：英語
發行公司：車庫娛樂

劇情大綱

真人實事改編，19世紀科學家詹姆斯葛萊舍（艾迪瑞德曼 飾）與熱氣球駕駛員艾蜜莉雷恩（費莉絲蒂瓊斯 飾）挑戰「飛」出人類極限高度。為了實驗熱氣球可飛行高度，科學家詹姆斯帶著飛行員艾蜜莉一同實驗，而在飛行途中發生一連串的狀況與事件，隨著高度越高，空氣越來越稀薄，兩人該如何面對接下來的挑戰？

▲▼ 熱氣球飛行家。（圖／yahoo）

▲熱氣球女駕駛員非常有經驗，但是丈夫因駕駛熱氣球過世，一度不願意上場。

▲▼ 熱氣球飛行家。（圖／yahoo）

▲來到相當的高度時，竟然有蝴蝶昆蟲在雲端。

▲▼ 熱氣球飛行家。（圖／yahoo）

▲高度過高以至於人類大腦缺氧而判斷錯誤，必須下降，但是球頂已結冰。

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