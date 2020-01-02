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瘋電影／8級警戒　當超能力被社會排擠時

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文／賴賴

▲▼8級警戒。（圖／yahoo）

瘋言瘋語：

加拿大的科幻電影，Ｂ級質感但劇情流暢，劇本沒有驚喜，整個大綱結構單就是將超級英雄反轉的概念，擁有超能力者成為都市邊緣人，許多超能力者多半被社會歧視，畢竟這種人力無法控制的能力，若用來攻擊誰都無法反抗，而超能力有許多種類。

在未來世界做了一些改造，這是一項超強創意的展示，反轉超能力者的社會地位，而也將未來世界的型態做了不小的改變，邏輯依舊，非常精彩驚喜的整體設計，對於未來世界，有了另一種新鮮的體會，非常深刻且驚艷，不論在哪個世界，親情永遠是第一線需要被關注的，為了醫治母親需要經費，於是鋌而走險，既辛酸也真實。


片　　名：8級警戒
英文名稱：Code 8
類　　型：動作、科幻、犯罪
上映日期：2019-12-13
片　　長：01時38分
導　　演：傑夫陳(Jeff Chan)
演　　員：史蒂芬艾梅爾(Stephen Amell) 、 鄧肯(Robbie Amell) 、 亞倫艾布蘭(Aaron Abrams) 、 姜成鎬(Sung Kang)
國　　家：加拿大
語　　言：英語
發行公司：車庫娛樂

劇情大綱

改編自同名短片。一名絕望的年輕人將利用自己的特殊能力與追捕他的軍事警察展開對決。　

▲▼8級警戒。（圖／yahoo）

▲超能力者為了賺錢不擇手段。

▲▼8級警戒。（圖／yahoo）

▲常態公司不願意錄用超能力者。

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