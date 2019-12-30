瘋電影／霹靂嬌娃　美麗智慧勇氣的美女象徵

文／賴賴

瘋言瘋語：

童年就非常喜歡看霹靂嬌娃影集，當年可是紅透半邊天，帶著65歲的舅舅觀影，他超級開心，這不只是懷舊風格向過去致敬，就連電影製作也誠意滿滿，還到伊斯坦堡外景，視覺豐富場景快速轉換節奏明快，傳統好萊塢手法，雖然沒有驚喜但是好看，就娛樂片來說，完全合乎休閒爽片。

幾個漂亮的女主角，讓這部電影不但花拳繡腿拳腳功夫亮眼，懸疑的內容也曲折迂迴，不到結局猜不到真相，典型的霹靂嬌娃風格，片尾還有許多老霹靂嬌娃出現，不要急著離開，片尾有彩蛋。

美麗、智慧與勇氣兼具的「霹靂嬌娃」，若有續集希望有更亮麗的美女加入，雖然克莉絲汀的拳腳，已經看得出來練得身手很俐落了，可以考慮像周子瑜這樣清新甜美的腳色加入，很懷念的好萊塢式動作片，即使男女轉換一樣精采。

片 名：霹靂嬌娃

英文名稱：Charlie's Angels

類 型：動作、冒險

上映日期：2019-12-27

片 長：01時58分

導 演：伊莉莎白班克斯(Elizabeth Banks)

演 員：克莉絲汀史都華(Kristen Stewart) 、 娜歐蜜史考特(Naomi Scott) 、 喬納森塔克(Jonathan Tucker) 、 派屈克史都華(Patrick Stewart) 、 山姆克萊弗林(Sam Claflin) 、 吉蒙翰蘇(Djimon Hounsou) 、 伊莉莎白班克斯(Elizabeth Banks) 、 艾拉巴林斯卡(Ella Balinska)

國 家：美國

語 言：英語

發行公司：索尼影業

劇情大綱

由天才女導伊莉莎白班克斯所帶領的全新霹靂嬌娃，包含克莉絲汀史都華、娜歐蜜史考特及艾拉巴林斯卡，替傳說中神龍見首不見尾的「查理」工作。這些天使們一直以來，都為高端私人客戶提供最隱密的頂級安全檢查和調查工作。

而現在，這個神秘的「湯森組織」早已發展成一個勢力銳不可檔的跨國集團—在擁有全球最聰明、勇敢，且訓練最系統最堅強的性感女力之下，這些遍佈全球的「波斯利」依然帶著絕美嬌娃們穿梭於世界各個角落。

而當一位年輕的系統工程師吹響這個看似普通卻藏有機關的危險哨子時，這些各具獨特魅力且能文善武的的性感嬌娃們便會即刻採取行動。為了保護我們所有的人，她們願意將自己的生命推上最前線……

▲一名老偵探要退休了。

▲每個地區都有據點，且專業武器有驚喜。

▲四女友各自獨特的氣質，視覺美好。

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