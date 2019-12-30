　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
名家 名家焦點 葉文忠 瘋電影 APP01 愛愛love | 蠟筆小希 | 左撇子電影館 | 大口 | 科技新報 | 日本音樂速報 | 趙靖宇 | 妞新聞 | 榕樹學堂訊 | 17support | 我流J-POP | 美忍者 | 花花說

瘋電影／霹靂嬌娃　美麗智慧勇氣的美女象徵

名家齊放！看更多好文請按讚加入ETtoday姊妹雲

文／賴賴

▲▼霹靂嬌娃。（圖／imdb）

瘋言瘋語：

童年就非常喜歡看霹靂嬌娃影集，當年可是紅透半邊天，帶著65歲的舅舅觀影，他超級開心，這不只是懷舊風格向過去致敬，就連電影製作也誠意滿滿，還到伊斯坦堡外景，視覺豐富場景快速轉換節奏明快，傳統好萊塢手法，雖然沒有驚喜但是好看，就娛樂片來說，完全合乎休閒爽片。

幾個漂亮的女主角，讓這部電影不但花拳繡腿拳腳功夫亮眼，懸疑的內容也曲折迂迴，不到結局猜不到真相，典型的霹靂嬌娃風格，片尾還有許多老霹靂嬌娃出現，不要急著離開，片尾有彩蛋。

美麗、智慧與勇氣兼具的「霹靂嬌娃」，若有續集希望有更亮麗的美女加入，雖然克莉絲汀的拳腳，已經看得出來練得身手很俐落了，可以考慮像周子瑜這樣清新甜美的腳色加入，很懷念的好萊塢式動作片，即使男女轉換一樣精采。

片　　名：霹靂嬌娃
英文名稱：Charlie's Angels
類　　型：動作、冒險
上映日期：2019-12-27
片　　長：01時58分
導　　演：伊莉莎白班克斯(Elizabeth Banks)
演　　員：克莉絲汀史都華(Kristen Stewart) 、 娜歐蜜史考特(Naomi Scott) 、 喬納森塔克(Jonathan Tucker) 、 派屈克史都華(Patrick Stewart) 、 山姆克萊弗林(Sam Claflin) 、 吉蒙翰蘇(Djimon Hounsou) 、 伊莉莎白班克斯(Elizabeth Banks) 、 艾拉巴林斯卡(Ella Balinska)
國　　家：美國
語　　言：英語
發行公司：索尼影業

劇情大綱

由天才女導伊莉莎白班克斯所帶領的全新霹靂嬌娃，包含克莉絲汀史都華、娜歐蜜史考特及艾拉巴林斯卡，替傳說中神龍見首不見尾的「查理」工作。這些天使們一直以來，都為高端私人客戶提供最隱密的頂級安全檢查和調查工作。

而現在，這個神秘的「湯森組織」早已發展成一個勢力銳不可檔的跨國集團—在擁有全球最聰明、勇敢，且訓練最系統最堅強的性感女力之下，這些遍佈全球的「波斯利」依然帶著絕美嬌娃們穿梭於世界各個角落。

而當一位年輕的系統工程師吹響這個看似普通卻藏有機關的危險哨子時，這些各具獨特魅力且能文善武的的性感嬌娃們便會即刻採取行動。為了保護我們所有的人，她們願意將自己的生命推上最前線……

▲▼霹靂嬌娃。（圖／imdb）

▲一名老偵探要退休了。

▲▼霹靂嬌娃。（圖／imdb）

▲每個地區都有據點，且專業武器有驚喜。

▲▼霹靂嬌娃。（圖／imdb）

▲四女友各自獨特的氣質，視覺美好。

★★★歡迎加入瘋電影家族https://www.facebook.com/FUNMOVIELAILAI

ET快訊
單親媽裝「清大碩士」騙倒11家科技公司　嫁台積電博士一年露餡
UFO現蹤時速1600km「神速飛行」？不明光球墜地表　美國
妻與老闆上摩鐵！3個孩子的爸快暈倒「對面房等8小時」　鐵捲門
點這裡，留個言吧! FB Weibo
名家齊放！看更多好文請按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 名家最新 全站最新

瘋電影／霹靂嬌娃　美麗智慧勇氣的美女象徵

郭台銘幫站台被丟帽+飆罵五字經　2立委候選人互嗆「我才是真庶民！」

8+9組團吃雞！影分身之術圍毆敵人 爆笑裸男小弟超講義氣：都聽大哥的

蘋果沒水準、三立缺良心改兩立　韓國瑜辯論會「封印解除」轟媒體

「鼓手劉冠佑」連兩天當五月天嘉賓　舞台再升起變陶喆...「摸黑回去打鼓」

韓國瑜怒轟蘋果日報「腥風血雨」　要不要問我幾歲之前還是處男？

Jasper罕見想跟陳小春睡覺　「一句話告白」爸爸忍不住笑了！

模擬「鵝生」在小鎮挑戰超瞎任務 當惡霸搞破壞！牠把阿嬤關起來

不潮不出街！韓國超夯長版羽絨衣　歐爸穿「拖地款」上街秒吸迷妹們

「拍扁麵包師」欠地下錢莊百萬！　護妻小黯然離婚他求債主給生路

爸惡整女兒「送一根香蕉」當禮物 她一拆開興奮到尖叫：是芭娜娜～

瘋電影／霹靂嬌娃　美麗智慧勇氣的美女象徵

鼠衝一發能脫單！12生肖「跨年運勢」出爐...虎馬本週抽上上籤

Travis Scott與Virgil Abloh還有壓箱寶！兩大爆款Nike聯名鞋2020年正式登場

泡湯、賞花還能露營！升級版高雄寶來花賞溫泉公園即將開園

單親媽裝「清大碩士」騙倒11家科技公司　嫁台積電博士一年露餡

瘋電影／霹靂嬌娃　美麗智慧勇氣的美女象徵

蔡、宋「金句齊發」反擊韓國瑜　「不會跪著走路」、「國民黨不長進到匪夷所思」

北韓若試射飛彈　白宮國安顧問：美方會很失望「將採取行動」

LINE傳「韓國瑜.com」連到簡體色情網站　網算一個月抹黃兩次

妻與老闆上摩鐵！3個孩子的爸快暈倒「對面房等8小時」　鐵捲門升起再心碎

美軍空襲伊拉克敘利亞境內「真主黨旅」5據點　已釀25死55傷

猴子HIGH起爬腿上「幹大事」 正妹崩潰驚叫：趕快下來QQ

名家熱門新聞

小生：3招判斷男人對妳超有意思

美麗智慧勇氣的美女象徵

夢到貓咪代表什麼意思呢？

愛是世上最大的武器

尾牙抽獎順序亂排　比不抽還爛！

7道超下飯的絞肉料理

星光奈奈：這樣做　跟女孩過夜更進一步

一次學會5款雞湯　作法超懶人！

忍到不能忍就別忍了

釐清媽咪產後9大症狀

落健生髮水的效果及風險

5道電鍋懶人菜 　真的簡單到爆

超市火鍋肉片變出5道美味料理

更多熱門

相關新聞

史詩級音樂劇真人版

史詩級音樂劇真人版

這部音樂片有安德魯洛伊韋伯編寫的經典音樂和世界級的舞者陣容，由曾經榮獲百老匯東尼獎的編舞師安迪布蘭肯布勒（《漢密爾頓》、《高地人生》）負責編舞，這部電影以令人歎為觀止的場景設計、最先進的拍攝技術，以及從芭蕾舞到現代舞、嘻哈舞到爵士舞、街舞到踢踏舞的多樣化舞蹈風格，為全新世代重新想像這齣經典音樂劇。

撈偏門都沒好下場

撈偏門都沒好下場

忍到不能忍就別忍了

忍到不能忍就別忍了

關鍵字：

瘋電影霹靂嬌娃賴賴克莉絲汀史都華(Kristen Stewart)娜歐蜜史考特(Naomi Scott) 、 喬納森塔克(Jonathan Tucker)派屈克史都華(Patrick Stewart)山姆克萊弗林(Sam Claflin)

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 跨年 高以翔 波特王 王令麟 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 唇筆 黃寶慧 地震 五月天演唱會 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

希澈首談雪莉、具荷拉！認了收養貓咪「看到牠就哭」

泡溫泉遭變形蟲入腦！致死率達95%

男闖急診室「猛刺脖子多下」殺死女醫　網氣炸：死刑

妻與老闆上摩鐵！3個孩子的爸快暈倒「對面房等8小時」

台中30萬韓粉踩泥力挺　四叉貓估5萬

《想見你》許光漢「雙重身分」謎團解開！

韓粉被起底　店家秒認出曝黑歷史

8縣市大雨3警報齊發　一路暴跌剩14°C

空拍照曝！韓粉濕身挺韓　主辦單位：現場突破10萬人　

8縣市大雨特報「全台續下」　越晚越冷跨年降到最低

UFO光球神速飛行　美曝6秒影片證實了

多賢「護照內頁被外翻」個資遭網瘋傳

《MIT台灣誌》播出18年突收攤！906集畫下句號

網購商品用透明袋寄　零隱私羞炸

更多

最夯影音

更多
郭台銘幫站台被丟帽+飆罵五字經　2立委候選人互嗆「我才是真庶民！」

郭台銘幫站台被丟帽+飆罵五字經　2立委候選人互嗆「我才是真庶民！」
8+9組團吃雞！影分身之術圍毆敵人 爆笑裸男小弟超講義氣：都聽大哥的

8+9組團吃雞！影分身之術圍毆敵人 爆笑裸男小弟超講義氣：都聽大哥的

蘋果沒水準、三立缺良心改兩立　韓國瑜辯論會「封印解除」轟媒體

蘋果沒水準、三立缺良心改兩立　韓國瑜辯論會「封印解除」轟媒體

「鼓手劉冠佑」連兩天當五月天嘉賓　舞台再升起變陶喆...「摸黑回去打鼓」

「鼓手劉冠佑」連兩天當五月天嘉賓　舞台再升起變陶喆...「摸黑回去打鼓」

韓國瑜怒轟蘋果日報「腥風血雨」　要不要問我幾歲之前還是處男？

韓國瑜怒轟蘋果日報「腥風血雨」　要不要問我幾歲之前還是處男？

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

大選最新局勢在這裡

大選最新局勢在這裡

蔡韓宋問鼎總統就定位，650人目標鎖定113席立委寶座，1.11決戰日ET陪你看到最後！

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面