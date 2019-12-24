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瘋電影／CATS貓　英國史詩級音樂劇真人版

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文／賴賴

▲▼CATS貓。（圖／imdb）

瘋言瘋語：

這個英國著名的音樂劇「貓」，是到英國旅遊的重點行程之一，有幸能在電影看到，整體感是好看的，尤其是視覺鏡位光影設計，每個畫面都做足功課，可能是沒有包袱純以看電影的角度來看，好看呀，為何評價不高，尤其是茱蒂丹契，這些舞台劇出身的戲骨，強而有力的傳承意味，電影中的貓說的也是傳承，不論是貓文化的傳承，或是舞台戲劇都有相同的內涵，甚至一首歌逼哭觀眾，超厲害的，娛樂電影，好看。

前半個小時傾向於腳色背景說明，所以比較平緩，從茱蒂丹契出來以後，劇情就明快推進，不論是每個演員的芭蕾舞蹈功底，夾雜著許多不同的舞蹈，使得就舞蹈設計而言不沉悶，而視覺滿滿的絨毛，而泰勒絲的出現是一個驚喜，不過因為她的舞蹈能力絕不可能英國皇家芭蕾舞團首席女伶相提並論，以至於有點吃力，不過還是不錯看啊。

這是六歲以上就可以進院欣賞的劇情，不過最好在看片前先讓小朋友了解故事在說什麼，才不會撐不住就要出來。因此我第一次劇透，不想被劇透者，請不必前往破折號以下

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街邊的流浪貓成群的在街道玩耍，女主角維多利亞初到此地，被善良的貓牽引加入他們，他們有的來自不同地方卻在這裡集結一起相互取暖，而這裡有隻擁有魔法的壞貓，他總喜歡用魔法作弊，年紀最大的貓奶奶，每年會挑選出一隻貓，這隻貓可以前往九重天，所有的貓都期待被貓奶奶選上，被選上的方式是以舞蹈表演為主，而路上出現了一隻穿金戴銀被丟棄的寵物中年貓，她悲傷難過，怕生也不敢靠近流浪貓，獨自悲泣，維多利亞便也將他帶入流浪貓群中，壞貓一直想被貓奶奶挑選不擇手段，甚至要傷害貓奶奶。


片　　名：CATS貓
英文名稱：Cats
類　　型：音樂/歌舞
上映日期：2019-12-24
片　　長：110分鐘
導　　演：湯姆霍伯(Tom Hooper)
演　　員：詹姆斯柯登(James Corden) 、 茱蒂丹契(Judi Dench) 、 伊卓瑞斯艾巴(Idris Elba) 、 泰勒絲(Taylor Swift) 、 瑞貝爾威爾森(Rebel Wilson) 、 伊恩麥克連(Ian McKellen) 、 雷溫斯頓(Ray Winstone)
國　　家：英國
語　　言：英語
發行公司：環球影業

劇情大綱

《CATS貓》一片豪華的演員陣容包括詹姆斯柯登、朱蒂丹契、A咖傑森、伊卓瑞斯艾巴、珍妮佛哈德森、伊恩麥克連、泰勒絲、瑞貝爾威爾森，並且特別介紹英國皇家芭蕾舞團首席女伶法蘭契絲卡海沃德首次演出電影處女作。

這部音樂片有安德魯洛伊韋伯編寫的經典音樂和世界級的舞者陣容，由曾經榮獲百老匯東尼獎的編舞師安迪布蘭肯布勒（《漢密爾頓》、《高地人生》）負責編舞，這部電影以令人歎為觀止的場景設計、最先進的拍攝技術，以及從芭蕾舞到現代舞、嘻哈舞到爵士舞、街舞到踢踏舞的多樣化舞蹈風格，為全新世代重新想像這齣經典音樂劇。

這部電影的演員還包括羅比費爾菲喬（百老匯劇《一個美國人在巴黎》）、勞瑞大衛森（電視影集《莎士比亞》）、來自法國的嘻哈兄弟舞者Les Twins（賴瑞與羅蘭鮑舒瓦）、知名女舞者咪特陶莉（曾經演出蕾哈娜和菲董的MV《N.E.R.D.》）、英國皇家芭蕾舞團首席舞者史蒂芬麥可雷，以及迅速竄紅的男歌手布魯伊羅賓森。

▲▼CATS貓。（圖／imdb）

▲英國皇家芭蕾舞團首席女伶舞藝身段不是蓋的。

▲▼CATS貓。（圖／imdb）

▲泰勒絲雖然具高知名度，卻不出色。

▲▼CATS貓。（圖／imdb）

▲茱蒂丹契是片中的靈魂人物。

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