黑鷹失事　宋楚瑜轟：誰給「迫降」訊息？墜機跟迫降是一回事嗎？

記者楊亞璇／台北報導

黑鷹直升機失事，在機上的參謀總長沈一鳴等8人不幸罹難。對此，親民黨總統候選人2日晚間受訪砲轟，誰給迫降訊息，墜機跟迫降難道是一回事嗎？我們把生命交給政府，結果連一個總長的下落跟生死都搞不清楚。

宋楚瑜表示，對於今天所發生的意外事件，他感到非常難過，參謀總長沈一鳴是一位優秀的將領，對他的離去表示哀悼。

▲宋楚瑜談黑鷹墜毀。（圖／記者楊亞璇攝）



宋楚瑜說，對這件事的看法有幾點，第一，在第一時刻三軍統帥總統，應停止選舉活動，返回指揮所指揮，因為憲法規定最高指揮是三軍統帥、最高元首，當時第一時間的消息是說失蹤，他認為應有一位把舵的人讓大家安心，因此他善意提醒，總統應趕到指揮所瞭解狀況。

第二點，宋楚瑜說，這是單一的直升機事件，大家去關心，行政院願意去配合他給予肯定，但是發言系統必須由軍令系統，從來沒有聽過修法之後行政院長可以代行總統職權，可以指揮三軍，「可能他們要重新去修修我們的法律，我沒有意思要跟他們爭辯，而是要尊重總統職權，這是非常重要的事情」。

第三點，宋楚瑜指出，他作為未來國家領導人，他非常希望早點知道出事原因，該該蔡總統已公開說盡快了解、調查真相，墜機與失蹤在我們的指揮應該有所不同，第一時刻是瞭解到是失蹤還是墜機，是對於國家安全跟軍事採購相關問題，應該要了解的事情。

宋楚瑜接著拿出今天的晚報，只見晚報斗大的標題寫著「黑鷹迫降 搶救參謀總長」，宋楚瑜指著晚報痛批，「看看今天的晚報，晚報幾點出來？這時候還要搶救參謀總統，它是迫降，誰給新聞界這樣的訊息？墜機跟迫降難道是一回事嗎？我們把我們的生命交給政府負責任，連一個總長的下落跟生死都搞不清楚，你不覺得這是一個多大的事情嗎？」

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