元旦起加碼！2至3歲托育補助月領6千　1.6萬人受惠

▲今年起，2至3歲幼兒若留公共托育，政府將給予補助每月3000元；托育給準公共保母或準公共托嬰中心每月6000元。（圖／記者陳政錄攝）

記者崔至雲／台北報導

教育部與衛福部今（2日）將在行政院院會報告「0-6歲育兒政策成果與展望」，針對總統蔡英文去年宣布6000元托育補助延長至三歲，今年元旦已正式實施進行說明。今年起，2至3歲幼兒若留公共托育，政府將給予補助每月3,000元，若托育給準公共保母或準公共托嬰中心每月6,000元，育兒津貼未來也將從每月補2500元，翻倍為5000元。

教育部日前宣布，為了銜接幼兒園就學，規劃托育補助延長，對於滿2歲幼兒續留公共托育、準公共保母或準公共托嬰中心，仍給予托育補助，規劃延長托育補助至未滿3歲，公共托育每月3000元、準公共保母或準公共托嬰中心每月6000元，估計109年所需經費約10.83億元（預計增加6億餘元），約1萬6000名兒童受惠。

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▲準公共保母或準公共托嬰中心每月6000元，約1萬6000名兒童受惠。（圖／記者陳政錄攝）

教育部統計，106年到108年已增加公共化幼兒園951班(約2.5萬個名額)，其中2歲專班計184班，2歲幼兒入園率23%，較106年提升7%。教育部表示，為持續增加2歲專班，將以OECD國家2歲平均入園率33%為政策努力的目標，預計至113年增加2歲專班800班，並規劃4個策略，預估109-113年5年所需經費合計約13.55億元，以鼓勵各縣(市)及幼兒園增設2歲專班。

教育部進一步說明策略內容，包括，新設的公共化幼兒園園舍都將設置2歲專班、運用現有空間設置2歲專班者，每班將全額補助150萬元，增班之人事費也給予部分補助、準公共幼兒園新增2歲專班，將提供每班30萬元獎勵金、個別縣（市）每年度增設2歲專班達一定比例時，將額外給予地方政府獎勵金。

另外，育兒津貼未來將從現行每月補助2500元翻倍為5000元，第二名子女再加發1000元。針對總統蔡英文提出的「0到6歲，國家跟你一起養」的育兒津貼加碼政策，衛福部表示，兒童是國家最重要的投資標的，在國家有限資源之下，育兒政策資源將優先挹注；育兒津貼是少子化政策一環，其中育兒津貼加碼至5000元部分估算，0-2歲部分每年約160億元，較現行83億元，增加77億元。