酸意滿點！李正皓推出「韓國輸漱口杯」…要選民摸良心：是不是很想要？

▲李正皓推出募款小物「韓國輸漱口杯」。（圖／翻攝自Facebook／李正皓）



記者張方瑀／綜合報導

國民黨總統參選人韓國瑜引發的「漱口杯風暴」至今未歇，與王小姐的關係也依舊曖昧不明。新北市第8選區親民黨立委參選人李正皓，就順勢推出募款小物「韓國輸漱口杯」，並表示，「摸著自己的良心，這樣的募款小物是不是很想要？」只要捐贈新台幣666元的政治獻金就能得到。

韓國瑜在總統大選辯論會中，面對媒體詢問與新莊王小姐金錢往來問題時，突然直接怒嗆，「談的是大海，國家的發展、總統的領導、總統被派系包圍、未來中華民國前途，妳跟我談『漱口杯』的問題，問我的私生活。」引發各界熱議。多次公開批評韓國瑜的李正皓，也趁勢推出募款小物「韓國輸漱口杯」，酸意滿滿。

▲李正皓推出募款小物「韓國輸漱口杯」。（圖／翻攝自Facebook／李正皓）



李正皓在臉書上表示，大家樓頂招樓下、厝邊招隔壁，摸著自己還沒被狗吃掉的良心，問問自己，「這樣的募款小物是不是很想要？」並指出，未來這款漱口杯扣除成本和郵資後，所有款項將會捐贈給高雄市內的慈善機構，「市長烙跑沒關係，全民一起顧高雄！」

李正皓去年10月因因在政論節目痛批韓國瑜，遭國民黨中常會開除黨籍。短短一個月後，他立刻加入親民黨，再次投入立委選戰，郭台銘也多次幫忙站台。口才一流的他在政論節目上頻繁曝光，雖輔選陣容沒有太強大，但擅長文宣、社群戰，確實衝擊到中和地方選情，更希望能夠讓中和地方選民有藍綠以外的選擇。

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