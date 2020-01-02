向示威者通報警方布防位置！港警首次破獲非法電台「拘捕5人」

▲香港1月1日進行「元旦大遊行」。（圖／達志影像／美聯社）

記者洪珮瑄／綜合報導

反修例衝突從去年6月至今仍未平息，港警近日破獲「助攻示威者」的非法電台，在港島渣甸山山頭及秀茂坪一住宅內，拘捕5名涉案男女。據悉，幾名被逮捕的涉案人士從去年10月開始，用非法電台向前線的示威者通報警方的布防位置，甚至還藏有攻擊性武器，日前已全數被扣查。

香港民間人權陣線（民陣）日前號召元旦大遊行，重申五大訴求並提出四大理由。據星島日報報導，在遊行前夕，港警破獲專門向示威者提供資訊的非法電台，包括去年的10/1、10/31及11/17等，均有人透過無線電廣播來公開警方的布防位置，甚至協助前線示威者避開警員搜查及進行衝擊。

此外，在近月的拘捕行動中，警方也在被捕人士的住所或個人財物中，檢獲到不少疑似為非法的無線電對講機，經調查後，鎖定操縱非法無線電台的5名主要成員。據悉，他們將廣播站設置在公屋單位內，並透過現場「哨兵」向廣播站通報警員及警車所在位置，再由廣播站轉達給示威者。

▲港警近日查獲，有人在公屋單位設置廣播站，並向示威者通報警方布防位置。（圖／翻攝星島日報）

香港毒品調查科行動組警司鄒旺忠表示，警方分別在跑馬地、秀茂坪及尖沙嘴拘捕3男、2女，年齡介於25至68歲之間。據悉，被捕人士稱，他們從事銀行、零售、工程師及退休人士，部分人則具備相關無線電廣播知識，並在秀茂坪一個住宅單位內。

報導指出，警方行動中共檢獲了9部非法高頻的無線電對講機，專門出售或提供給年輕人參與非法行動時所用。據悉，警方還在其中一名繆姓疑犯的住所中，發現可以發射鐵珠的氣槍、4把斧頭、7把刀，以及2件避彈衣及1支伸縮棍，因此最後以涉嫌藏有攻擊性武器及藏有仿製槍械，將其扣查。

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