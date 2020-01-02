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乳房有腫塊！40歲女「勤勞拔罐+按摩」...一年後「狂飄惡臭」崩潰：末期了

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▲▼乳癌,乳房檢測,乳房。（圖／示意圖／取自Pixabay）

▲王女一年前發現乳房有腫塊，卻沒有到醫院治療，反而是到美容機構做課程。（圖／示意圖／取自Pixabay）

記者洪珮瑄／綜合報導

現代女性追求美容、保健，甚至連身體出現症狀都仰賴美容機構，導致延誤最佳治療時機。浙江省寧波市一名40歲的王姓女子一年前發現自己的乳房長了腫塊，便趕緊到美容機構做按摩、拔罐等療程，沒想到近日卻驚覺皮膚散發出惡臭，到醫院檢查才發現已轉為「乳腺癌晚期」。

綜合陸媒報導，王女一年多前在體檢中，發現自己的乳房有腫塊，當時一向害怕看醫生的她，剛好在一家美容院看到宣傳，稱可以透過乳腺按摩來消除乳房腫塊，因此她便趕緊買下一整個療程套餐，並且定期去美容機構做精油按摩、乳房拔罐等項目。

一年過去，王女發現自己的乳房腫塊沒有變小，不僅痛到無法忍受，皮膚甚至還飄出陣陣惡臭，讓她嚇歪，趕緊到大醫院求診。經檢查，王女因乳房有腫塊，長期未接受正規治療，因此最後被確診為「乳癌晚期」。

據悉，王女當時剛來就診時，醫生發現她的整個左側乳房非常腫脹，就像一顆硬皮球一樣，部分皮膚也已經潰爛，不僅表面附有膿苔，甚至還伴隨陣陣惡臭味，讓王女痛苦不堪。接診的吳偉主主任判斷，王女的情況並不樂觀，幫其做進一步的檢查，發現已錯失手術治療的機會，目前只能透過綜合治療來控制腫瘤進一步惡化。

王女事後落淚表示，自己實在是非常後悔，「本來是想著做乳腺保健可以把乳房腫塊給消除，沒想自己的卻無知害了自己。」

►我沒有遲到，是時間遲到了！

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