還原「日月明功」集體虐殺真相！因失控的愛　舞蹈教室質變成日月明功

▲日月明功高中生虐死案發後，囚禁少年詹淳寓的地點「默園」鐵門深鎖，蔓草叢生。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

2019年9月，台中地檢署於南投破獲一個虐死信徒的宗教團體，喚起社會大眾對6年前日月明功集體虐死高中生的社會案件記憶。類似案件，社會常以「邪教」標籤作為理解路徑，鮮少研究成因。為此鏡週刊走訪日月明功案當事人與相關專家、爬梳判決書與相關文獻，嘗試還原事件脈絡及當事人生命故事，對社會病徵提出新的觀看視角。本篇調查因字數關係，將分上、下兩集刊出。

距離那宗命案已經過了兩千多個日子。彰化縣和美鎮陳家的百年古宅默園，依舊矗立，洗石子門柱上「門對台灣第一山」「樓觀滄海無邊水」傲視俯瞰的氣勢，卻已不再。

守門人說，陳家後代分家後，鮮少回來居住。自命案發生，默園更是鐵門深鎖。6年多來，宅院蔓草叢生。宅邸寂寥，只餘宵小入侵竊盜，或測膽的好事者欲翻牆探險。

鐵門咿呀開啟，車道滿是入侵的鬼黃花。原先挺拔的林木非死即病，珍稀立面的「雙獅護盾」泥塑剝落，牆面蛛網四結。守門人要我承諾：不得拍照。我允好，他才取來鑰匙，引我入內。

默園原設計為一ㄩ字型建築，完工後，陳家人又於後方缺口處興築一排房舍。「當時那個高中生，就被關在這排的倒數第二間房。」事發後除檢警系統，再沒人進去過。守門人暗聲說：「畢竟，他可能是在這屋子裡死去的，而且沒有人來超渡。」

一扇又一扇藍漆斑駁的木門逐漸開啟，勉強用手機燈光探照，撥開蛛網、越過鼠屍、踏在各種小動物糞便，才終於去到魂靈曾在的地方——1間僅約2坪的小房間，四壁皆空，僅一張破損木椅靠在牆邊。牆面後方有小窗，外有柵，爬藤如蛇，勉強有光。那是18歲的詹淳寓，最後見到的人間景象。

2013年6月，詹淳寓預計從鹿港高中畢業，升上國立大學。5月份，他的母親黃芬雀突然替他請了長假；6月份，傳出因病身亡消息，活成永遠的18歲。

一個男孩之死，本只是日常一瞬。半年後，他的死卻成為社會沸沸揚揚的討論焦點——人們說，是黃芬雀，將詹淳寓推向死亡。

風暴中心的黃芬雀無從辯解。只是哭著，孱弱地說：「為人父母沒有誰不愛小孩的⋯⋯」

許久以後，她才領悟：愛不保證通往幸福。

愛能傷害，愛會失控。當生命的傷，牽引著人生的選擇。

黃芬雀出生於1964年的彰化市，上有一姊，下有一妹一弟，排行家中老二。黃父從事西藥代理，必須頻繁往返台北與彰化。當時交通不甚便利，得騎摩托車批貨，每次出門，動輒一兩週不在家。家中大小事，全落在黃芬雀母親一人肩上，孩子承接母親獨力教養的挫折情緒，幾是日常。

相較於其他兄弟姊妹，黃芬雀身材嬌小瘦弱，患有肝病，是家中身體最差的孩子。性格安靜、拙於社交，不易表達心事。黃芬雀的母親回憶，一次下課，黃芬雀未準時返家，家人鵠候至夜半，回家後她卻一言不發、問也不答：「定定捎無摠伊咧想啥。」

不僅健康，黃芬雀也是家中學歷最差的孩子。黃芬雀的大姐較會讀書，家裡也願意栽培，但當時黃家經濟普通，資質中庸的黃芬雀，學歷僅有中學夜間部。不若她的小弟與小妹，因家中後期經濟較好，至少都有大專教育程度。

存在感薄弱的黃芬雀，很早就淡出原生家庭。從中學畢業後，選擇就業，薪水鮮少上繳母親。1980年前後，於製球工廠結識了日後的丈夫詹允雄（化名）。

詹允雄與黃芬雀同齡，是彰化田尾的農家子弟。其兄因成績優秀無需下田，身為家中剩餘男丁，必須分擔務農艱辛。如同黃芬雀，詹允雄也有「家人比較栽培其他孩子」的情意結，亦想早早獨立，選擇就讀高職並住校。畢業、服完兵役，正逢台灣投入十大建設，經濟起飛、道路網快速建立的時機，詹允雄成為汽車業務，翻轉自小的貧困記憶。

自由戀愛、彼此相知、相憐，詹允雄與黃芬雀於1989年結婚，隔年生下大女兒詹淳秀（化名）。然而新生命的出生，沒有更加凝聚他們的感情。

詹允雄因職業關係，交遊廣闊、應酬繁多，婚後依舊過得像單身漢。詹淳秀說，長輩回憶，黃芬雀生她時難產須剖腹，得詹允雄簽署同意書，「爸爸因為應酬太累，人雖然到了醫院，卻在打盹。」

有些男人在孩子出生後會因有所羈絆而擔負起育兒責任，但黃芬雀產後依然獨力肩負教養之職。一次黃芬雀有事，託詹允雄接尚讀幼稚園的詹淳秀回家，「結果爸爸忘記了。我一個人在幼稚園等到天黑都沒人來，一直哭、一直哭。」

從戀愛到婚姻，想像與現實開始出現落差。黃芬雀與丈夫的交流愈變愈少，僅剩「晚上幾點回來？」、「要帶什麼給你當宵夜？」等問答。而詹允雄因業績良好，出手闊綽，朋友開口借錢他少有拒絕，黃芬雀對此亦多有微詞。

對經濟懷有擔憂，又無法動搖丈夫，黃芬雀決定接手工在家裡賺活。育兒與打零工將她的生活侷限在住居的那條長巷。或因如此，有天黃芬雀的妹妹問她要不要一起至「巧明舞藝」學舞？黃芬雀應允了。

巧明舞藝於1981年4月成立，位於彰化市中正路上一棟大樓的10樓。負責人陳巧明，出身彰化和美伸港地區的顯赫家族。陳巧明的曾祖父陳錫奎在新港一代拓墾，擁海埔地一百多甲，是當地大地主。據聞他樂善好施，屢助佃農，受鄉里擁戴，1901年，收養和美鎮南邊「潭墘」地方一戶貧窮農家的第三位男丁，取名陳滿盈。

陳滿盈後易名為陳虛谷，於1920年赴日留學。從明治大學畢業後回台，參與台灣文化協會，成為抗日份子。此外，他寫小說，也寫詩，是重要的台灣文學家。

1928年，陳錫奎在和美鎮塗厝里興建一座兩層樓高洋樓，採裝飾藝術風格的建築樣式，建築加上花圃共佔地五千多坪，由陳虛谷命名為「默園」。日後，陳虛谷在此開枝散葉，育有10子。其中陳巧明為陳虛谷長男陳逸耕所生。

陳逸耕共有2段婚姻。陳巧明為續弦之女，於1954年出生。母親陳黃徵暲重男輕女。總把陳巧明形容為「禍水」，平日採打罵教育，也對外拜託：「這女兒很不好、很皮，老師盡量修理她。」

不同於母親的嚴厲，陳巧明因性格聰慧，很受陳虛谷喜愛。陳巧明小姑姑當時在日本生活，每每回台，一定會買當時極為高價的脆梨給陳巧明吃。其他姑姑返家，也被陳虛谷交代必須買禮物給陳巧明。若有人忘了，陳虛谷就會勃然大怒。又如陳巧明的祖母丁琴英為了補身，常煮蟳蟹，還會殷勤地替陳巧明剝蟹，一次甚至抱著陳巧明至她床上，用自己擦臉的毛巾擦孫女的腳。

陳虛谷接受新式教育，強調男女平等、追求自我，陳巧明逐漸被潛移默化，日後不顧母親反對，放棄直升彰化女中，執意學習舞蹈。她自行到文化大學應試，無師自通，仍在數千名應試者脫穎而出。不過她僅在文化大學就讀1年，就轉入台南家專舞蹈科就讀。

畢業後陳巧明成為專業舞者。1976年起參與特技團到海外演出。於美國巡迴時，認識一男人海世添。海世添是街頭孤兒，被雜技團收養，不太懂人情世故，但極富魅力，2人相識後，很快墜入愛河。1980年，陳巧明未婚懷孕，與海世添一起回台待產。2人為了撫養女兒，始立案舞蹈班，靠教學維生。

當初陳巧明帶海世添回台見家人，陳家人認為2人生活背景天差地別，未來並不看好。果然海世添幾乎不事生產，陳巧明與他多有爭執。一天晚上，弟弟陳昭明接獲陳巧明來電，電話中她急切哭喊：「趕快來，海世添要打我！」這起事件後，2人協議分開，陳巧明成為單親母親，獨自經營巧明舞藝。

1980年代，單親家庭仍是不常見的家庭型態，單親母親更是辛苦。得知黃芬雀婚姻狀態並不如意，經濟狀況亦不安穩，幾乎獨立負起母職，出於共感，陳巧明與黃芬雀感情不錯。

詹淳秀說，陳巧明私下沒有老師權威，常約黃芬雀和其他學員一起喝午茶、或到台中科博館學習新知、四處遊玩。不僅如此，陳巧明還會以老學員的名義，贈送部分舞蹈課程。由於詹淳秀喜好肢體活動，幼稚園時，便央求母親帶她一起到巧明舞藝學舞，「她教舞教得不錯，日後我還考上舞蹈班。」

以往黃芬雀的人際往來，僅有長巷裡的左鄰右舍。來到巧明舞藝，她有了新朋友，且離開自小住居的彰化，向外探索。「所以媽媽常常說，老師對我們很好，要心存感恩。」

約莫詹淳秀習舞前後，黃芬雀懷了詹淳寓。「媽媽要去生弟弟的時候，覺得她好像要去做一件很偉大的事。」然這件偉大的事，對黃芬雀的婚姻關係依舊毫無推進。生下詹淳寓，黃芬雀更加分身乏術，一度為了撫育孩子停止舞蹈課程。直到詹淳寓5歲左右，才回去上課。黃芬雀重新回到舞蹈教室，約是2000年前後。此時陳巧明的教學內容，也有了轉變。

有別於早期教授傳統的民族舞，陳巧明因長期練舞身體有傷，愈來愈難施展高難度動作，於中國醫藥大學進修後，在教學內容加入筋絡、氣功等療程。教學方法的精進，意外吸引更多學員參與，參與者也從個人轉變為攜家帶口。

2005年1月，陳巧明廢止原本的營業登記，轉為地下經營，告訴學員可稱這套養生方法為「日月明功」。隔年開始調漲學費，年費一路暴漲至2010年的6萬元。於此同時，陳巧明規定學員不能自行練功、請學員回饋上課心得。這些心得，會被陳巧明搜集下來，作為招攬廣告。

日月明功前成員李修華（化名）表示，日月明功地下經營後，入會者若無熟人介紹，不得其門而入。由於成員組成奠基於原有人際網絡，階級跟教育程度都有相似水平，「加入者又多中年，是家庭的核心支柱，生活難免遇到夫妻、事業與教養問題，當有人不吝分享，陳巧明就會透過那時間跟大家討論。」

單純的練功心得分享，逐漸發展成身心靈交流。陳巧明傾聽能力不錯，能剖析傾訴者的矛盾，「而且不會強迫我們採納她的觀點，只是引導。」李修華說，因會員採納後，通常能改善問題，長久下來便習於聽取陳巧明建議。

口耳相傳的神祕功效讓報名者眾。全盛時期有超過兩百人入會，其中約60位是學員子女。「後期進來的學員拉了很多人來上課，但媽媽口拙，在陳巧明那裡突然變得無足輕重。」詹淳秀表示，母親看許多會員都是全家集體加入，「所以也想叫父親進來。」

然詹允雄難以理解黃芬雀的投入，屢次拒絕，2人多有爭執。冷戰時，詹允雄決定搬離家。問「父親是否外面有人？」她篤定回答「沒有」。詹淳秀曾到過父親租賃處，一間小小雅房，置放一點換洗衣物與基本傢俱即無多餘空間且內無女人痕跡。「他們後來就是無法相處了。」

但黃芬雀仍求詹允雄回家。他以黃芬雀退出日月明功作為交換，「媽媽本來答應，小阿姨卻說，剩最後幾堂課，為何不上完？媽媽居然就回去了。爸爸知道後很生氣，從此再也沒回來。」

詹允雄的離去，像黃芬雀人生中倒掉的第一張骨牌。但當時她的人生並未被摧毀。

2006年，陳巧明和部分資深成員開始不定期在默園聚會，他們會在大廳用餐，聆聽陳巧明講述陳虛谷的生平與為人：

陳虛谷生於舊禮教家庭，但受新思潮洗禮，對自由戀愛、婚喪習俗、孩子教育都有超乎流俗的看法，同時反對多子、重男輕女等傳統家庭觀。不過陳虛谷不忍違抗母命，導致行動與理念不一致，曾是革命家的他後也因家庭而淡出。儘管如此，陳虛谷內心一直存有「有無量數的旱苗，待我甦生；有無量數的蒼生，待我救渴」的熱情。生前，他在園中遍植各種花卉，常與眾多文人在此聚會吟唱。1959年，台灣中南部發生嚴重的八七水患，他亦開放宅邸供鄉民避難，流芳後世。

「陳巧明當時讓我們感覺，她看不起父母，但對祖父很崇拜。她也一再強調自己是陳虛谷最疼寵的後代，一定要擔負起振興默園的責任。」李修華說。

陳巧明對父母的輕蔑，與陳家的興衰有關——陳虛谷因醉心文學，對收佃與維持家族財富並不擅長，全交予長工陳北管理，後代無法接觸家業核心，後來幾被外人掌握。相對於其他兄弟，陳逸耕不事生產，而陳黃徵暲目不識丁，陳虛谷逝世後，陳巧明這一支家族更加衰敗，幾乎都靠變賣黃金與土地維生。

最初陳巧明與成員到訪默園頻率不高。因照社會舊俗，身為女性的陳巧明無權使用默園。但陳黃徵暲將原先陳逸耕分配給3位女兒的市區土地，自作主張地全歸給陳昭明，引發糾紛。李修華說，原先陳黃徵暲會到舞蹈教室幫忙，「但有一次陳巧明居然打了母親巴掌，把我們都嚇了一跳」。幾經協調，陳巧明擁有默園約一百坪的產權，讓她開始對振興默園投注心力。

陳巧明與部分成員開始動手整理環境。後因日月明功成員中有建築背景的營造廠技師，在專業建議下，他們亦著手修繕破敗的建築。守門人說：「他們不是兒戲，而是很認真地做。」磁磚剝落的牆面，遺有標示水平的墨斗彈線痕跡，而今人去樓空的默園，也四處可見馬椅梯、油漆等各項工具。

一開始陳巧明僅著重環境的恢復，後來發現，默園對成員能更有意義——日月明功前成員蕭如玉（化名）育有一情緒發展障礙的孩子，不容易管束，又三天兩頭跑醫院。來到默園勞動後，孩子身體變好。後來蕭如玉遭丈夫家暴，默園成為她的庇護所。

是與1959年那場水災時的記憶呼應。陳巧明開始買下默園周邊多筆土地，希望打造更多容納學員的空間，並種下數百盆植栽、以自然農法耕作食物，想恢復陳虛谷生前的默園樣貌。

成員的勤奮投入，使默園不再只是偶爾聚會的地點，成員來此的頻率從一週一次到有空就來。「他們經常做到很晚，後來就在此留宿。」守門人說，所有修繕費用，都由陳巧明支出，因成員無償勞動，她也提供餐食，黃芬雀於是成為支薪的廚工，幾乎把所有時間都投注在默園。而詹淳寓除了上課，其他時間都幫著母親工作。

表面看來，黃芬雀找到了讓日常生活持續運行的倚靠。未料，那竟是浮木。

「跟5年前走的時候一模一樣⋯⋯東西都沒動過，堆了很多東西。看到這個樣子就會知道說這幾年媽媽跟弟弟過的是什麼生活⋯⋯想到就很難過⋯⋯」2013年6月，詹淳秀24歲，離家已經5年。她沒想過，再次踏入家屋，會是因為弟弟的噩耗。

入門前，廣告傳單厚厚一疊散落四處。詹淳秀撿拾它們，拉開鐵門進屋。陽光灑落，灰塵浮動，她戴起塑膠手套，持抹布掃除。窗外有孩童快樂喧鬧的聲音，喚起她兒時和弟弟玩耍的記憶。但弟弟不在了。從接到消息的6月5日，到真正接受，花了她20天的時間。6月26日，詹淳秀才在臉書上寫下「沒了」二字。

「沒了」並不僅僅指向弟弟的死，還因為隱約感受，這將是原生家庭分崩離析的最後一根稻草。「以前爸爸不在家，只是覺得他不常在，但還是有『我有一對父母，大家共住一個叫做家的空間』，爸爸走後，雖然也有恐懼跟不安全感，但弟弟的死，真的讓我感覺再也不完整了。」

黃芬雀告知女兒，弟弟的死因，是吸毒過量身亡。但詹淳秀難以相信敦厚、無抽菸紀錄的弟弟會吸食毒品。「而且弟弟過世前，我接到阿姨電話，她說淳寓被日月明功的人打，要我趕快去找人。」

彼時詹淳秀在離島度假，因不知弟弟人在何處，詹淳秀先去電學校，學校說弟弟請病假直至畢業典禮；詢問彰化基督教醫院與秀傳醫院，答案是查無此人。她想過通報社會局，可惜對行政流程一無所知。最後選擇到警察局報案，「像最後一絲希望。」忐忑等候警方捎來回應，結局卻是難以承受之重。

阿姨的電話讓詹淳秀質疑弟弟真正的死因。她辭去在台北的工作，回到彰化，聘請律師，要求開棺驗屍。

解剖後，報告顯示：沒有毒品反應。詹淳寓是因長時間遭受毆打，橫紋肌受急速損傷導致肌肉細胞壞死，細胞膜破壞肌肉中一些蛋白質及肌球蛋白滲漏，進入循環系統，出現在尿中， 而產生橫紋肌溶解症與併發腎小管壞死。由於詹淳寓沒有就醫，繼發心臟功能衰竭、肺水腫及肝臟中央靜脈周圍肝細胞壞死與肺炎，最後多重器官衰竭死亡 。

這一次，詹淳寓因「遭多人毆打及限制行動」的理由，被修正為「他殺」。而這也讓詹淳秀再次崩潰：「因為弟弟的死，竟跟媽媽有關。」

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