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老油廠大亂鬥！險被市場派淘空　福懋油公司派重掌經營權

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圖、文／鏡週刊

2019年12月12日，老牌油脂上市公司福懋油公告，2020年1月底要召開股東臨時會，補選一名獨立董事，爭議數月的經營權爭奪戰也告一段落。本刊調查，公司派與市場派日前多次透過中間人協商，市場派決定讓步，將不再提名獨董人選，以董事長許逸群為首的公司派，確定可取得過半優勢，重掌經營權。

三週前，老牌油脂大廠福懋油在台北柯達飯店舉行董事會，包括以董事長許逸群為首的公司派4人，與市場派興泰吳家3名代表全都出席，過去幾個月來，雙方為了經營權，爭得你死我活，也讓這場會議顯得山雨欲來。

成立於1986年的福懋油，是台灣四大黃豆油品牌之一，去年6月公司經營權意外變天，持股較少的市場派，因配票策略勝出取得2席董事、3席獨董，公司派許家則僅獲4席，雙方協議後，由公司派許家的晉昇投資當選法人董事長，但代表人讓給市場派吳家的吳美紅擔任，許家二代許逸群任總經理。

請繼續往下閱讀...

未料不到半年，原本談好的兩派共治破局，公司派許忠明、許逸群父子，去年11月出面指控市場派興泰吳家，動用福懋油資金大買興泰股票，涉嫌掏空及內線交易；遭控的吳派人馬也不甘示弱駁斥，認為許家透過媒體抹黑。

就在雙方砲火猛烈之際，市場派的一名獨董請辭，兩派掌握的董事席次陷入4比4僵局。去年12月12日董事會開了40分鐘結束，雙方決定握手言和，同意今年1月31日召開股東臨時會，重新補選一名獨立董事，市場派同意退讓，但中間過程卻是幾經波折才落幕。

許逸群日前出面指控市場派興泰吳家，涉嫌掏空及內線交易。

本刊調查，去年12月初市場派主動邀約，許家與吳家曾秘密協商，原希望維持現狀，吳家表態未來董事會支持許家，但公司派擔心事後變卦，加上市場派仍握2席獨董，不僅可以單獨召開股東會，若遇重大議案，在董事會上也相對有優勢，讓這場談判不到1個小時就宣告破裂。

眼看雙方如火車對撞、互不相讓，最後由雙方舊識福懋油前董事、曾經營過礁溪老爺、天籟溫泉、大來飯店的許文通居中協調，市場派才讓步。「吳派人馬涉嫌掏空福懋油，已經引發主管機關及銀行團高度關注，受不了壓力只能妥協。」知情人士透露。

「原本擔心董事會出席人數不足流會，但最後市場派有3名代表出席，也同意今年召開臨股會補選獨董，並承諾不提名人選，加上公司派掌握的持股超過5成，拿下這一席勢在必得，日後在董事會中可望取得過半優勢。」該名人士接著說。


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