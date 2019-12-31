「妳男友坐牢需要錢」渣男詐財逼上床　弱女懷孕墮胎超崩潰

▲陳男自稱剛出獄，要幫女網友的男友籌保釋金，騙財又騙色。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者劉昌松／台北報導

男子陳則維在網路上認識1名女子，旁敲側擊得知女網友論及婚嫁的男友鄭在坐牢，竟自稱是男友的好朋友，先出獄要幫忙籌錢讓女網友的男友在牢裡好過點，還要辦交保，騙被害人陸續給了幾萬元，陳男還揚言「不答應就叫他不娶妳」，被害人被逼上床後懷孕被家人發現，台北地檢署31日依強制性交、詐欺等罪將陳男起訴。

▲陳男揚言會讓女網友結不成婚，逼女網友性交得逞。（示意圖／123RF）

據了解，陳男在網路上和被害女子聊天沒多久，就發現被害人個性容易相信人，向其他網友打聽發現，被害人有個男友正在坐牢，就開始聲稱自己是被害人男友的獄友，他先出來，要幫忙湊錢讓被害人的男友過得舒服點，還要幫忙辦保釋。

被害人信以為真，多次依指示付款數萬元，有次還從家裡把錢丟下樓，要讓等在路邊的陳男接走，但是被害人家屬發現被害人丟擲東西的動作，趕緊下樓撿回來，陳男因此空手而歸。

除了騙錢，陳男還要求被害人自拍猥褻動作，並要跟他上床，並聲稱如果不照做，「就叫他不要娶妳」，被害人怕結不了婚，只好答應發生性關係，幾個月後，家屬發現被害人肚子微凸竟然懷孕，趕緊帶去墮胎並提告。

▲坐牢中的男友出庭作證說不認識陳男，但女網友已遭性侵懷孕墮胎。（示意圖／Pixabay）

陳男到案辯稱和被害人兩情相悅交往中，但是檢察官根據被害人提供的網路對話紀錄，從頭到尾都是陳男以上對下的方式，命令被害人做事，完全沒有任何曖昧情事，雖然已經查無被害人自拍的猥褻影片，但根據被害人引產留下的胚胎比對與陳男相符，以及被害人男友從監獄中被提訊時說不認識陳男，因此起訴陳男涉嫌強制性交、詐欺等罪。

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