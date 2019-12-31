昔日名模風光嫁豪門！今落魄離婚雙頰凹陷　蔣友柏前妻「面露孤寂」獨搭公車

▲蔣友柏前妻孤身搭公車，與過去光彩模樣對比，顯得格外淒涼。（圖／ 《毅傳媒iWAKE》提供）

記者陳韻如／綜合報導

蔣家第四代、橙果設計創辦人蔣友柏31日遭媒體爆料確定離婚，前妻林姮怡更對他提出「返還代墊撫養費」告訴，而她上午現身台北地院，一臉素顏，看上去相當憔悴，對比過去擔任名模時光鮮亮麗的模樣，也顯得格外諷刺。

林姮怡畢業於文化大學畜產系，念書期間就被簽進凱渥模特兒公司，畢業後也正式踏入娛樂圈，過去也曾參演過電影及電視劇，還曾演出偶像劇《薰衣草》，可以說是小有名氣，而之後因為蔣友柏的積極追求，她點頭答應交往，並閃婚嫁入豪門，隨後淡出娛樂圈。

▲林姮怡過去擔任模特兒，還曾演出《薰衣草》，在娛樂圈小有名氣。（資料照／三立提供）

除了蔣友柏家世顯赫，林姮怡的背景也是不惶多讓，其父親林欣榮是幹細胞治療方面的權威，現在更擔任花蓮慈濟醫院院長，成功研發治療失智症的治療藥物，同時也開創台灣將胚胎幹細胞成功移植在巴金森氏症患者身上的第一人，過去還曾獲得美國神經治療及再生學會最傑出獎殊榮，2人的背景可說是不相上下。

如今，過去人人稱羨的佳偶，卻走向決裂，也讓人不勝唏噓，31日2人在開第4次調解會時，林姮怡面容憔悴現身台北地院，頂著素顏、雙頰凹陷，完全不復往日在螢光幕前的光采。

▲林姮怡爆出離婚後，被拍到自己獨自一人搭公車外出，還時不時露出落寞神情，相當憔悴。（圖／ 《毅傳媒iWAKE》提供）

此外，據《毅傳媒 iWAKE》報導，日前在街頭直擊蔣友柏帶著一雙兒女出門逛街的同時，林姮怡卻獨自搭公車外出，孤身一人在百貨美食街用餐，還時不時露出落寞神情，與神采奕奕帶著兒女外出的蔣友柏相比，顯得格外淒涼孤寂。

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