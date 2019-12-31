蔣友柏驚爆離婚「拖欠撫養費」！前妻怒告上法庭追討　今進行第4次調解

▲▼蔣友柏驚爆離婚，還疑似因拖欠撫養費與前妻對簿公堂。（圖／ 《毅傳媒iWAKE》提供，下同）

記者戴若涵／綜合報導

身為蔣家第四代又是橙果設計的創辦人，蔣友柏一舉一動都受到外界矚目！他遭媒體爆料，2018年7月與女助理搞曖昧，並與妻子林姮怡打離婚官司，最後和解結束17年婚姻，孰料，蔣友柏日前卻遭前妻提告，理由是「積欠扶養費」，31日上午將在台北地院家事庭開調解庭。

根據《毅傳媒iWAKE》報導，蔣友柏2018年7月被拍到與女助理搞曖昧，同時他對結婚17年的妻子林姮怡提出離婚訴訟，經和解雙方斬斷這段婚姻。

但林姮怡2019年卻對蔣提出「返還代墊扶養費」告訴，向前夫追討孩子的撫養費，雙方前後經歷3次調解，31日將進行第4次調解，若失敗將進入審理裁判程序。

▲雙方31日將進行第4次調解。（圖／ 《毅傳媒iWAKE》提供）

報導更指出，離婚後的蔣友柏與離婚前過著差不多的生活，近中午時進公司辦公，有時會在公司附近健身房運動，平日多半窩在女特助半同居的住處內，休假時則扮演「假日爸爸」的角色，帶著孩子外出培養感情；至於林姮怡則在平日全心照顧一雙兒女。

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