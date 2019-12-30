觀音樹林里首創以蓮花池打造生態滯洪系統　可望續創防災社區特優佳績

▲樹林社區首創以蓮花池打造民間版生態滯洪系統。（圖／桃園市政府提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市觀音區樹林里首創全國，結合當地地景特色，利用蓮花池打造民間版生態滯洪系統，不僅省下可觀的水利工程經費，滯洪能量更是不亞於人工滯洪池，並將生長在滯洪池內的荷葉，製成清爽的荷葉茶，銷售盈餘10%則將挹注社區防災發展基金；30日進行評鑑時獲水利署的肯定。

▲水利署評鑑觀音區樹林里防災自主社區。（圖／桃園市政府提供）

樹林里長吳進昌為評進行簡報，市長鄭文燦指出，觀音除了農業區、住宅區，也擁有觀音工業區等資源，市府協助媒合社區與在地企業攜手，一同推動自主防災計畫，同時將移工納入防災的一環，推出多國語言版本的防災地圖；此外，社區教會及學校也協助河川清淤及提供防災收容避難處所，透過每位志工、企業及團隊夥伴的參與，持續提升觀音樹林里自主防災實力，樹林里自106年起，連續3年榮獲全國十大特優資格，相信未來仍將續創佳績。

▲▼蓮花池不僅滯洪，並將荷葉和種植瓜果銷售挹注社區防災發展基金。（圖／吳進昌提供）

水利署副署長鍾朝恭則肯定觀音區樹林里具備災害防治一流水準，堪稱其他社區的表率，他表示，水利署推動自主防災社區計畫已邁入第10個年頭，目前全國共472處自主防災社區，希望未來數量能持續增加，讓自主防災意識深入每個社區，守護居民的財產生命安全。

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