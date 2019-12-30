房東為省8千拒裝強排氣　情侶洗澡中毒雙亡！律師辯：他們窗只留一條縫

▲吳女冬天洗澡時，常洗到昏倒，起初以為自己有癲癇，發現熱水器有問題後，向房東要求加裝強排氣遭拒，最後不幸與男友一氧化碳中毒慘死，房東卻辯稱是他們「窗只留一條縫」。（示意圖，與本新聞無關／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者羅志華／台北報導

一名吳姓女子自2011年9月起，向歐姓房東承租北市中山區套房，不料冬天洗澡時，竟常洗到昏倒，她懷疑熱水器出問題，經工人評估後，強烈建議她加裝強制排氣，否則「很危險」，但歐姓房東卻為省8千多元拒絕，而吳女也因沒注意陽台雜物堆積影響通風，導致她與王姓男友於2018年2月間，因吸入過多一氧化碳身亡。法院二審依過失致死罪，判歐姓房東1年徒刑；民事部分，北院12月30日開庭，房東律師認為，死者窗關太緊也有過失，本案將於2020年2月17日續審。

王男律師表示，吳女剛開始冬天洗澡洗到昏倒時，還以為是自己有癲癇，後來發現熱水器排氣有問題，向房東反應卻被拒絕，歐姓房東應為這場悲劇負最大責任。

但房東律師表示，王男對吳女昏倒一事很清楚，案發當天卻沒保持空氣流通，甚至只留一條縫，把門窗都塞住，也有過失。

北院刑事審理期間，吳女的金姓友人證稱，吳女一直有向他抱怨冬天常洗澡洗到昏倒，懷疑是熱水器有問題，瓦斯公司的人也建議要加裝強排氣，而他2016年3月至8月到吳女家借住時，還親眼看過吳女昏倒，之後熱水器壞掉，吳女找人來修，工人也強烈建議加裝強排氣，但歐姓房東只願付3千多元的維修費，不願再花錢裝強排氣。

歐姓房東則表示，他有向吳女提醒陽台不能當衣櫃用，曬衣服要保持通風，有盡告知義務。

法院認為，歐姓房東既然知道提醒吳女注意通風，卻未加裝強制排氣設備，最終導致吳女與王男中毒身亡，應負相當責任，依業務過失致人於死罪，判房東1年徒刑，二審改依過失致死罪，判1年徒刑。

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