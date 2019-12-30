淡水見軌嘻哈路跑　刑警歌手配大頭警寶寶共同反毒、反詐

▲見軌嘻哈路跑，刑警歌手林慶宏與大頭娃娃共同犯罪預防宣導。（圖／記者陳豐德翻攝）



記者陳豐德／新北報導

新北市淡水區28日下午舉辦了全台首場「嘻哈路跑」，吸引了2,000多位民眾熱情參賽，體驗街頭跑酷及與知名DJ阿莉殺Alyshia一起狂嗨舞動，淡水警分局犯罪預防宣導團也共襄盛舉，刑警歌手林慶宏與卡哇伊的警察寶寶陪同在場民眾熱鬧互動，成功吸引目光，將反毒、反詐騙等犯罪預防觀念融入現場民眾的腦海中。

刑警歌手林慶宏與警察大頭寶寶在知名主持人Dennis熱情介紹下，揭開本日「耶誕嘻哈派對」序幕，林慶宏以知名歌曲「我相信」暖場，與現場年輕人拉近距離，同時以新興毒品類型及詐騙最新手法有獎徵答與台下觀眾互動，並以拿手台語歌曲與現場觀眾大合唱，徹底炒熱現場氣氛，擺脫以往枯燥乏味的犯罪宣導模式，有效讓現場青年朋友建立正確的反毒及反詐騙觀念。

▼見軌嘻哈路跑全程9公里的雙心賽道，吸引了2千多位民眾參賽。（圖／記者陳豐德翻攝）



淡水警分局表示，配合市政府舉辦「嘻哈路跑活動」，將健康休閒與犯罪預防概念結合，吸引2千多名民眾熱情參與，藉由親子齊聚同樂之際給民眾建立犯罪預防的觀念，特別毒品是萬惡之首，染上毒品只會讓自己萬劫不復，青少年千萬不要為了好奇沾染毒品。同時也呼籲民眾如果接到不明來電，務必一聽(先聽)、二掛(掛斷電話)、三查證(撥打165反詐騙專線諮詢查證)，以免被詐騙。

▼刑警歌手林慶宏戴著墨鏡與警局同仁自拍。（圖／記者陳豐德翻攝）



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