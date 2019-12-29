解放軍今年下水10艘盾艦　總排水量近21萬噸又超越美國

▲055型飛彈驅逐艦。（圖／路透）

實習記者曾筠淇／綜合報導

今（2019）年可說是大陸軍艦下水的高峰期，分別有10艘驅逐艦、1艘綜合補給艦、1艘綜合登陸艦、1艘兩棲攻擊艦、12艘輕型護衛艦，排水量總計近21萬噸，超越了美國，蟬聯「世界第一」。特別的是，這10艘下水的驅逐艦都還屬於「盾艦」，2艘為055型，8艘屬於052D，打破了先前由美國一年下水6艘神盾艦的紀錄。

據陸媒報導，在12月26日時，第23艘052D行驅逐艦及第6艘055型驅逐艦在大連造船廠下水，成為大陸在今年下水的第8、第9艘驅逐艦，緊接著江南造船廠28日又新下水一艘052D改，屬於同型號的第24艘。至於055型驅逐艦是新一代的大型驅逐艦，排水量超過1萬噸，採用了全燃動力、346B相控陣雷達、綜合射頻系統；



今年有下水的軍艦總排水量超過20萬噸，排水量再次位居世界第一，比美國的15萬噸更多。大陸今年下水的10艘驅逐艦都屬「盾艦」，這個數量甚至還打破了由美國所保持的世界紀錄。

大陸今年下水的軍艦共有25艘，其中包含8艘的052D型驅逐艦約5萬9500噸、2艘055型驅逐艦共2萬4000噸、1艘071型綜合登陸艦2萬5000噸、1艘075型兩棲攻擊艦4萬噸、12艘056A型輕型護衛艦共1萬6000多噸，以及1艘901型綜合補給艦4萬噸。

2019年下水的10艘盾艦一覽表：

2月23日／第17艘052D型驅逐艦南寧艦在江南造船廠下水

4月16日／第18艘052D型驅逐艦淮南艦在江南造船廠下水

5月10日／第19、20艘052D型驅逐艦在大連造船廠下水

8月28日／第21艘052D型驅逐艦在江南造船廠下水

9月12日／第5艘055型驅逐艦大連艦在江南造船廠下水

9月26日／第22艘052D型驅逐艦在江南造船廠下水

12月26日／第23艘052D型驅逐艦、第6艘055型驅逐艦在大連造船廠下水

12月28日／第24艘052D驅逐艦在江南造船廠下水