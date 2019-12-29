　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

解放軍今年下水10艘盾艦　總排水量近21萬噸又超越美國

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲▼055型飛彈驅逐艦。（圖／路透社）

▲055型飛彈驅逐艦。（圖／路透）

實習記者曾筠淇／綜合報導

今（2019）年可說是大陸軍艦下水的高峰期，分別有10艘驅逐艦、1艘綜合補給艦、1艘綜合登陸艦、1艘兩棲攻擊艦、12艘輕型護衛艦，排水量總計近21萬噸，超越了美國，蟬聯「世界第一」。特別的是，這10艘下水的驅逐艦都還屬於「盾艦」，2艘為055型，8艘屬於052D，打破了先前由美國一年下水6艘神盾艦的紀錄。

據陸媒報導，在12月26日時，第23艘052D行驅逐艦及第6艘055型驅逐艦在大連造船廠下水，成為大陸在今年下水的第8、第9艘驅逐艦，緊接著江南造船廠28日又新下水一艘052D改，屬於同型號的第24艘。至於055型驅逐艦是新一代的大型驅逐艦，排水量超過1萬噸，採用了全燃動力、346B相控陣雷達、綜合射頻系統

今年有下水的軍艦總排水量超過20萬噸，排水量再次位居世界第一，比美國的15萬噸更多。大陸今年下水的10艘驅逐艦都屬「盾艦」，這個數量甚至還打破了由美國所保持的世界紀錄。

大陸今年下水的軍艦共有25艘，其中包含8艘的052D型驅逐艦約5萬9500噸、2艘055型驅逐艦共2萬4000噸、1艘071型綜合登陸艦2萬5000噸、1艘075型兩棲攻擊艦4萬噸、12艘056A型輕型護衛艦共1萬6000多噸，以及1艘901型綜合補給艦4萬噸。

2019年下水的10艘盾艦一覽表：

2月23日／第17艘052D型驅逐艦南寧艦在江南造船廠下水
4月16日／第18艘052D型驅逐艦淮南艦在江南造船廠下水
5月10日／第19、20艘052D型驅逐艦在大連造船廠下水
8月28日／第21艘052D型驅逐艦在江南造船廠下水
9月12日／第5艘055型驅逐艦大連艦在江南造船廠下水
9月26日／第22艘052D型驅逐艦在江南造船廠下水
12月26日／第23艘052D型驅逐艦、第6艘055型驅逐艦在大連造船廠下水
12月28日／第24艘052D驅逐艦在江南造船廠下水

ET快訊
即／8縣市大雨＋強風「3警報齊發」全台濕冷！氣溫一路暴跌
妹子上課突掀裙！他見「裙底風光」瞬間破滅：女生都這樣穿？
正妹國文老師遭「韓粉出征」：在賣的雞？　她臉書曝心聲
點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

中國長征五號遙三火箭發射成功　8噸重「實踐二十號」衛星進入預定軌道

第3次發射！中國「長征五號」復飛倒數計時　三艘測控船「布陣」太平洋

美國炒作中國軍事威脅！陸國防部：無端指責「賊喊捉賊」

解放軍今年下水10艘盾艦　總排水量近21萬噸又超越美國

美海軍公布MQ-8B南海作業照　驚見解放軍艦「監視」入鏡

郭台銘幫站台被丟帽+飆罵五字經　2立委候選人互嗆「我才是真庶民！」

8+9組團吃雞！影分身之術圍毆敵人 爆笑裸男小弟超講義氣：都聽大哥的

「鼓手劉冠佑」連兩天當五月天嘉賓　舞台再升起變陶喆...「摸黑回去打鼓」

韓國瑜怒轟蘋果日報「腥風血雨」　要不要問我幾歲之前還是處男？

蘋果沒水準、三立缺良心改兩立　韓國瑜辯論會「封印解除」轟媒體

Jasper罕見想跟陳小春睡覺　「一句話告白」爸爸忍不住笑了！

模擬「鵝生」在小鎮挑戰超瞎任務 當惡霸搞破壞！牠把阿嬤關起來

不潮不出街！韓國超夯長版羽絨衣　歐爸穿「拖地款」上街秒吸迷妹們

「拍扁麵包師」欠地下錢莊百萬！　護妻小黯然離婚他求債主給生路

冷氣團接力全台一路降雨到跨年　最凍時刻出爐：跨年夜至元旦清晨

解放軍今年下水10艘盾艦　總排水量近21萬噸又超越美國

美海軍公布MQ-8B南海作業照　驚見解放軍艦「監視」入鏡

江原道新玩法！上場PK冬奧項目「冰壺」　刷地超重要是勝敗關鍵

媽媽桑撩男3大密技公開！　「眼神對視秒數是關鍵」心理師：男生會有心動感　

御姊愛結婚了！　唯美婚禮照曝光…甜喊老公「低調的金牛工程師」閃瞎網

「香港人流血　妳的選情補血！」　韓國瑜轟蔡英文利用反送中騙選票

SBL／高健益帶傷飆16分　台銀投丟36外線「打鐵之夜」亮點

辯論會情緒激動！韓國瑜臉書告解：我和大家一樣恨鐵不成鋼

網購手機保護貼　正妹竟遭辱罵「買2張會死嗎」：我就只要1張啊…

女韓粉買原味外套「身分被起底」　店家一眼認出曝黑歷史

30萬人尖叫！韓國瑜脫衣濕身　韓粉「泥巴腳底照」串聯大噴淚：民進黨辦不出來

政見會+辯論會全記錄！韓國瑜提5大政策「民進黨喊愛台卻空心治國」

猴子HIGH起爬腿上「幹大事」 正妹崩潰驚叫：趕快下來QQ

軍武熱門新聞

解放軍今年又下水10艘盾艦

美軍南海作業照驚見解放軍艦入鏡

探空火箭「飛鼠一號」上發射平台

解放軍曝光055驅逐艦「346海之星雷達」

烏克蘭再購反坦克導彈　提升實力抗俄

長征五號遙三火箭發射成功　實踐二十進軌道

印度米格-27服役38年　27日正式退役

F-21戰機亮相印度航空展

F-22 vs. F-35誰更有優勢？

川普簽國防授權法　加大對華遏制力度

俄：極音速飛彈「先鋒」投入服役

113空戰　起因偵照廈門潛艇　

韓國瑜隨扈好帥！根本特勤版吳彥祖

歐洲「伽利略導航系統」衛星訊號中斷

更多熱門

相關新聞

長征五號遙三火箭發射成功　實踐二十進軌道

長征五號遙三火箭發射成功　實踐二十進軌道

27日20時45分，中國長征五號遙三運載火箭在海南文昌航天發射場點火升空，2,000多秒後將「實踐二十號衛星」送入預定軌道，發射飛行試驗取得成功，長征五號身高約57公尺，起飛重量約870噸，上面搭載的實踐二十號衛星重量8噸。

解放軍何時介入香港？　陸國防部回應了…

解放軍何時介入香港？　陸國防部回應了…

解放軍：山東艦將根據形勢部署

解放軍：山東艦將根據形勢部署

宋兆文／共軍退將喊話犯兵家大忌

宋兆文／共軍退將喊話犯兵家大忌

美媒：解放軍試射「巨浪-3」可打遍全美

美媒：解放軍試射「巨浪-3」可打遍全美

關鍵字：

大陸軍武軍艦下水排水量盾艦

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 跨年 高以翔 波特王 王令麟 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 唇筆 黃寶慧 地震 五月天演唱會 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

泡溫泉遭變形蟲入腦！致死率達95%

希澈首談雪莉、具荷拉！認了收養貓咪「看到牠就哭」

男闖急診室「猛刺脖子多下」殺死女醫　網氣炸：死刑

8縣市大雨3警報齊發　一路暴跌剩14°C

《想見你》許光漢「雙重身分」謎團解開！

空拍照曝！韓粉濕身挺韓　主辦單位：現場突破10萬人　

幫媽媽大掃除　她廚房掃一包錢嗨翻

國瑜夜市慘陷泥濘　柏油路旁攤販卻忙到翻

《MIT台灣誌》播出18年突收攤！906集畫下句號

多賢「護照內頁被外翻」個資遭網瘋傳

網購商品用透明袋寄　零隱私羞炸

韓國瑜酸「兩立」　三立3點聲明

12星座人到老年最缺什麼？唐綺陽：4星座必須結婚

王大陸緊抱長腿妹親密照外洩！　韓女神舊愛被甩

韓國瑜秀六塊肌政策　公布滿天星計畫

更多

最夯影音

更多
郭台銘幫站台被丟帽+飆罵五字經　2立委候選人互嗆「我才是真庶民！」

郭台銘幫站台被丟帽+飆罵五字經　2立委候選人互嗆「我才是真庶民！」
8+9組團吃雞！影分身之術圍毆敵人 爆笑裸男小弟超講義氣：都聽大哥的

8+9組團吃雞！影分身之術圍毆敵人 爆笑裸男小弟超講義氣：都聽大哥的

「鼓手劉冠佑」連兩天當五月天嘉賓　舞台再升起變陶喆...「摸黑回去打鼓」

「鼓手劉冠佑」連兩天當五月天嘉賓　舞台再升起變陶喆...「摸黑回去打鼓」

韓國瑜怒轟蘋果日報「腥風血雨」　要不要問我幾歲之前還是處男？

韓國瑜怒轟蘋果日報「腥風血雨」　要不要問我幾歲之前還是處男？

蘋果沒水準、三立缺良心改兩立　韓國瑜辯論會「封印解除」轟媒體

蘋果沒水準、三立缺良心改兩立　韓國瑜辯論會「封印解除」轟媒體

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

大選最新局勢在這裡

大選最新局勢在這裡

蔡韓宋問鼎總統就定位，650人目標鎖定113席立委寶座，1.11決戰日ET陪你看到最後！

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面