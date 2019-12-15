花蓮狗狗博覽會登場　虎獒「王大芝」頭繫國旗亮相萌翻全場

▲虎獒「王大芝」頭頂繫著國旗模樣好萌，一亮相就受到全場矚目。（圖花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣首度舉辦的狗狗博覽會14日起一連兩日在中華國小活動中心展開，吸引眾多民眾帶著毛寶貝到場，其中4歲的虎獒「王大芝」由訓練師帶出亮相，頭頂繫著國旗模樣好萌，受到全場矚目。縣長徐榛蔚邀請喜愛毛孩的朋友共襄盛舉，並鼓勵認養代替購買。

▲▼狗狗博覽會吸引眾多民眾帶著毛寶貝到場參與。

博覽會活動精采，許多親子陪同家中的毛寶貝到場大採購各式狗狗用品、食物等，現場還有毛孩愛心認養、專業獸醫師義診、美容義剪等，民眾也同步響應「認養代替購買」，親子詢問度頗高。

縣長徐榛蔚表示，寵物是我們的家人，也是心靈的依靠，陪伴著大家成長，希望能藉由辦理博覽會，讓毛孩走出家門、曬曬太陽，並與愛好寵物的朋友互相交流，讓花蓮成為友善動物的幸福城市。今年是花蓮首屆狗狗博覽會，這是很好的親子聚會場所，教導孩子學習尊重生命、領養不棄養，相信有了更多辦理經驗後，未來能做得更好。

▲現場有毛孩愛心認養，民眾也響應「認養代替購買」，詢問度頗高。

為了提倡「認養代替購買」理念，並祝福毛孩有美好的歸宿，活動中愛心認養的狗貓，都可以獲得市值千元的知名罐頭，民眾可於愛心認養區先和寵物互動，並審慎評估家中是否適合飼養。現場打卡送小禮，還可與自家毛孩一同報名美姿美儀大比拚並領取豐富的報名禮物！此外，也歡迎飼主帶家中狗狗到場，現場免費施打晶片及寵物登記，一起為動物福祉努力。

▲花蓮縣長徐榛蔚鼓勵認養代替購買。