俊男美女合體吸睛程度破表！　賴品妤、吳怡農「限量海報」讓網友戀愛了　

▲賴品妤、吳怡農合作推出限量年曆。（圖／賴品妤競選團隊提供）

記者康心禹／綜合報導

選戰進入倒數階段，民進黨新北市第12選區立委候選人賴品妤和台北市第5選區立委候選人吳怡農合作，推出2人限量版的年曆海報，還有賴品妤專屬的限量海報，吸睛程度完全不輸藝人，臉書貼文一出，立馬湧進大量的按讚留言數，讓網友直呼戀愛啦！

賴品妤27日在臉書上表示，與吳怡農一起合作的「聯名款年曆實品」已經送到各個總部囉，歡迎大家索取；除此之外，還要加印自己「5款」的限量海報。她還說，「限量是殘酷的」，想要的人要趕快去索取。

▲▼賴品妤要加印自己「5款」的限量海報。（圖／賴品妤競選團隊提供，下同）

在年曆海報中兩人除了有正經的形象照之外，還有穿軍綠外套的帥氣照，顏值程度不輸明星，臉書貼文下湧進近7000個按讚數，留言數高達400多則，網友紛紛熱情回應，「好喜歡你們倆的腰線」、「可惡！想要喔」、「就算妳不愛洗澡，依然戀愛了」、「俊男美女超吸睛」。

賴品妤和吳怡農兩位都是實力派政治新人，此次聯手推出形象海報和月曆吸引眾多選民的目光，民進黨29日晚上在台北市北平東路舉辦「護國保台台北之夜」，號召辣台派支持者站出來，兩人也都有參與，吳怡農率領破千支持者一起高聲吶喊「下架吳斯懷」，賴品妤則大嗆韓國瑜在昨天的辯論會上「表現超爛，根本就是共匪」。