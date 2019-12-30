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小S女兒許曦文再度拍攝時尚大片，高級厭世臉穿上華麗黑白服裝好有氣勢

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小S徐熙娣的大女兒Elly許曦文，在今年九月時為服裝品牌JORYA詮釋秋冬形象，表現出厭世的高級顏，而Elly繼續為2020春季服裝作詮釋，穿上華麗感的黑白色服裝，再度以厭世風成功駕馭！

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

這次JORYA携手許曦文呈現不同於秋冬潮流的風格，春季系列要展現出擁抱不確定性，表達最真實的態度，許曦文綁上高馬尾與素雅的妝容，不讓過多的彩妝模糊了Elly高冷的面容，穿上全黑色的套裝，內搭浪漫的烏干紗白色襯衫，在個性中又加入小女孩的甜美元素，幕後花絮的全身照更可看出Elly優秀的大長腿。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

而另一套是全白色的斜紋軟呢外套，內搭潮流感的T-Shirt與短褲，讓優雅與個性的衝突下穿出獨特風格，跳脫服裝風格的侷限框架，由Elly詮釋更讓被歸類於成熟的斜紋軟呢有了新樣貌。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

另一套Elly戴上了流行的漁夫帽，在華麗感的服裝中、珍珠涼鞋的搭配下，多了份年輕氣息。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

幕後花絮照中，媽媽小S依然在旁邊盯場，並親自教學如何擺姿勢，並大讚「好看！」、「太漂亮了吧！」結果女兒Elly無動於衷，讓小S搞笑發怒大吼「你跩個屁啊！」惹得現場大笑，

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

※BY SANDY HSU
（完整文章請看VOGUE.com

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更多精彩報導，詳見《VOGUE網站》
※本文由VOGUE雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

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