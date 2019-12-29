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阿里山森鐵雙百年火車頭SL-31、25復駛　火車迷搶拍同框畫面

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▲▼ 阿里山森鐵 SL-31及25，粉絲搶拍同框畫面。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲雙百年火車頭阿里山森鐵 SL-31及25難得同框復駛。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

林務局阿里山林業鐵路及文化資產管理處(以下簡稱「林鐵及文資處」)慶祝阿里山鐵路通車 107 週年，特與《鐵道情報》雜誌合辦「Shay Shay阿里山蒸汽機車攝影活動」，安排31號及25號蒸汽機車同框出現阿里山，並邀請國內外鐵道攝影師，齊聚記錄經典的歷史性畫面。列車12月29日上午11時52分從阿里山車站出發，沿途於十字分道、U-trun橋樑處、祝山及對高岳等處停靠進行拍攝；晚間則於阿里山車庫進行打光拍攝活動。

▲▼ 阿里山森鐵 SL-31及25，粉絲搶拍同框畫面。（圖／記者翁伊森翻攝）

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▲雙百年火車頭阿里山森鐵 SL-31及25於祝山站同框。（圖／記者翁伊森翻攝）

阿里山林鐵SHAY蒸汽火車係美國Lima公司於1911~1915年間(民國元年~4年)製造，為採伐阿里山木材運輸使用，因應阿里山山區曲線多、隧道多及坡度陡的登山路線，設計直立式汽缸縮短車身長度、傘型齒輪傳動提高傳輸動力、配合可伸縮軸及萬向接頭可於曲線段靈活轉向； 1970年鐵路機車動力柴油化後，蒸汽火車陸續退休，1984年全面停駛。
SL-31及25均為28噸SHAY蒸汽火車。

▲▼ 阿里山森鐵 SL-31及25，粉絲搶拍同框畫面。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲ 阿里山森鐵 SL-31及25，粉絲搶拍同框畫面。（圖／記者翁伊森翻攝）

SL-31配屬阿里山車庫於1915年製造，於2005年整修後復駛，動力足以負荷其攀登山路亦較為環保。林鐵轉型觀光後，每年阿里山花季，SL-31附掛檜木車廂穿梭櫻花林間S彎道的身影，成為攝影迷追逐的經典畫面。

SL-25蒸汽機車配屬嘉義北門車庫 1915年製造，2006年整修後復駛，是繼SL-26、SL-31之後復駛的第三部蒸汽火車，經常使用於嘉義至竹崎平地段；曾經擔負嘉義至竹崎間，例假日蒸汽火車牽引檜木車廂定期營運。

日本著名的鐵道攝影名家神谷武志、鹽塚陽介，與鐵道作家、攝影家白川淳及臺灣的鐵道攝影名家、紀錄片導演黃威勝、資深鐵道研究者許乃懿、鐵道攝影名家陳映彤也都參與此場盛會。

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