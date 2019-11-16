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石虎彩繪列車也入選！台鐵2020年月曆11/21發售　全台7據點限量1千份

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▲▼台鐵2020年月曆11月21日開賣，限量1千份。（圖／台鐵提供）

▲台鐵2020年月曆主題是移動的風景，預計11月21日開賣，限量1千份。（圖／台鐵提供）

記者陳詩璧／台北報導

台鐵2020年限量月曆曝光，主題是「移動的風景」，台鐵局特別收錄了13張列車行進間美景的照片，台鐵原有的彩繪列車都入列，有石虎惹出爭議的集集彩繪列車-移動的美術館，還有台鐵局與日本鐵道觀光紀念締結友好等一系列彩繪列車，封面部份則由蒸汽火車之王DT668擔下重任，車頭行駛出隧道的瞬間特別帥氣，台鐵局將在11月21日開賣，全台限量1千份，只有7大據點有販售。

▲▼台鐵2020年月曆11月21日開賣，限量1千份。（圖／台鐵提供）

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▲有台鐵展售店員所拿著的月曆，1月份所使用的照片，就是今年6月份首航的彩繪列車「里山動物列車2.0」。（圖／台鐵提供）

台鐵所推出的月曆，每年一推出幾乎都是秒殺，今年主題鎖定在「移動的風景」，將各級列車行駛在鐵道上的樣子一一呈現出來，11月21日上午10點在全台7大據點販售，每份250元，限量1千份。其中一月份的代表是里山動物列車2.0，車頭分別由環頸雉和石虎扮演引航者，石虎擔任一月份封面、環頸雉擔任六月份封面，先前和觀光局合作，推出的集集線-移動的美術館，一度惹出「石虎」爭議的彩繪列車也有上榜，擔任九月份封面，其他像是藍皮普快火車等也都有入選這次月曆。

▲石虎彩繪列車。（圖／記者陳涵茵攝）

▲石虎彩繪列車擔任九月份封面。（圖／記者陳涵茵攝）

▲▼ 里山動物列車2.0啟航，陳吉仲。（圖／記者湯興漢攝）

▲里山動物列車2.0石虎版擔任1月份封面。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼ 里山動物列車2.0啟航，陳吉仲。（圖／記者湯興漢攝）

▲里山動物列車2.0環頸雉擔任六月份封面。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼南國漫讀節／每日僅1班藍皮火車打造成「列車上的書店」。詩人馬翊航、許含光一起帶隊，跟讀者一起在列車上讀詩、聽歌。（圖／記者林育綾攝）

▲藍皮火車擔任八月份封面。（圖／記者林育綾攝）

台鐵附業營運中心副總經理李永生表示，今年的月曆有包括了台日友好的彩繪列車，像是二月份是和JR四国旅客鉄道株式會社合作推出的在普悠瑪號的JR四國8000系列車塗裝、三月份和南海電鐵合作，在E200系列車頭彩繪藍武士號，四月份是和京急電鐵合作推出的京急700彩繪列車，十月份是東武鐵道社合作的「日光詣SPACIA」黃金彩繪列車、十二月份則是和信濃鐵道株式會社合作，在EMU500型列車彩繪信濃鐵道115系列車。

▲▼台鐵JR四國8000系列車塗裝彩繪列車。（圖／台鐵提供）

▲台鐵JR四國8000系列車塗裝彩繪列車登上2020年月曆2月份封面。（圖／台鐵提供）

▲南海電鐵彩繪列車。（圖／記者賴文萱攝）

▲南海電鐵彩繪列車是三月份主角。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼台鐵推出紅色塗裝京急電鐵彩繪列車。（圖／台鐵提供）

▲四月份是和京急電鐵合作推出的京急700彩繪列車。（圖／台鐵提供）

▲▼東武黃金彩繪列車，金色自強號本尊超霸氣！日光詣SPACIA列車閃亮出發。（圖／記者陳涵茵攝）

▲十月份是東武鐵道社合作的「日光詣SPACIA」黃金彩繪列車。（圖／記者陳涵茵攝）

▲▼日本信濃鐵道115系列車首航。（圖／台鐵局提供）

▲日本信濃鐵道115系列車則是十二月份主角。（圖／台鐵局提供）

2020年台鐵月曆十二個月份封面主角

一月、里山動物列車2.0石虎車頭
二月、JR四國8000系列車塗裝彩繪列車
三月、南海電鐵彩繪列車
四月、京急700彩繪列車
五月、黑熊彩繪列車
六月、里山動物列車2.0環頸雉車頭
七月、環島觀光列車
八月、藍皮火車
九月、集集線-移動的美術館(石虎列車)
十月、東武鐵道社合作的「日光詣SPACIA」黃金彩繪列車
十一月、內彎線
十二月、信濃鐵道115系彩繪列車

台鐵局表示，「2020年移動的風景」鐵道月曆全台限量發行1000份，每份售價新台幣250元，將自108年11月21日(星期四)上午10時開始販售。

「2020年移動的風景」台鐵月曆販售地點如下：

台鐵夢工場旗艦店(台北車站西3門內）
台鐵夢工場松山店(松山車站地下1樓西側）
台鐵夢工場南港店(南港車站地下2樓）
台鐵夢工場花蓮店(花蓮車站3樓)
台鐵夢工場台東店(台東車站1樓大廳)
台鐵夢工場鳳山店(鳳山車站1樓大廳)
台鐵便當本舖(台北站、台中站、高雄站)

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