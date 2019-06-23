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百年蒸汽火車回娘家　入庫整修鳴笛再出發

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記者翁伊森／嘉義報導


▲▼ 見證阿里山林業歷史的百年蒸汽火車回娘家，將重新整裝再出發。（圖／阿里山林業鐵路及文化資產管理處提供，下同）

▲見證阿里山林業歷史的百年蒸汽火車回娘家，將重新整裝再出發。（圖／阿里山林業鐵路及文化資產管理處提供，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

SL-32蒸汽火車長年見證阿里山林業史，由於性能良好用來行駛奮起湖至阿里山最陡峻的路段。1982年首批行駛於眠月線與神木線的蒸汽火車於1984為防止森林火災而停駛蒸汽火車，1998年同意撥借嘉義縣竹崎鄉公所，停放於親水公園展示20年，2019年因前瞻基礎建設工程，雙方為共同保存珍貴文化資產，使其風華再現，日前回到北門車站重新整修。

為了順利進行吊運作業，林鐵及文資處17日先拆除SL-32蒸汽火車傳動軸，並整理潤滑車軸動力機件，保護蒸汽汽缸，6月19日以不破壞竹崎親水公園原有棚架建物方式，利用怪手及員工齊力徒手推拉火車及客車廂至棚外，6月20日出動100噸級吊車及2輛拖板車，搭配林鐵及文資處事前利用原有鋼軌所製成之專用吊架，歷經4小時作業，終於吊運至林鐵竹崎車站後，再以DL-51號柴油火車牽引，經90餘分鐘運行測試直線、曲線軌道及進行高速行駛壓力測試，檢測人員全程步行緊盯每部位狀況，確保無零件鬆動行走安全無虞，並適時進行細部潤滑，保護各傳動機件。

▲▼ 見證阿里山林業歷史的百年蒸汽火車回娘家，將重新整裝再出發。（圖／阿里山林業鐵路及文化資產管理處提供，下同）

吊運過程中，鐵道迷也把握時機紀錄下這歷史性、專業性的過程，而曾經搭乘過該火車及客車廂的民眾也喚回不少過往回憶，而時任SL-32蒸汽火車司機員劉通地先生也前來與老朋友敘舊與經驗分享，與眾人緬懷過往風華。

▲▼ 見證阿里山林業歷史的百年蒸汽火車回娘家，將重新整裝再出發。（圖／阿里山林業鐵路及文化資產管理處提供，下同）
SL-32蒸汽火車自竹崎車站啟程，約於一個半小時後抵達北門車站，由SL-25蒸汽火車代表林鐵家族在北門車站等候。現場有鐵道迷、民眾熱烈歡迎，林鐵及文資處處長黃妙修與嘉義縣108歲人瑞黃德成先生、資深修護技師林振興先生一同迎接，一起見證2台百年國寶級蒸汽火車同框的歷史珍貴畫面。

▲▼ 見證阿里山林業歷史的百年蒸汽火車回娘家，將重新整裝再出發。（圖／阿里山林業鐵路及文化資產管理處提供，下同）

未來，誕生於百年前的SL- 32蒸汽火車會先行停放在嘉義車庫園區，進行健康總體檢、調養體質，並作必要的保養維修，期待回庫整裝後，再次與民眾近距離接觸，再為林鐵歷史添佳話。

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關鍵字：阿里山林業鐵路及文化資產管理處,百年蒸汽火車

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