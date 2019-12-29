過年越洋拜年不用愁　電信再推國際電話優惠方案

▲電信業者針對有越洋電話拜年需求的用戶推出春節優惠方案。（圖／取自免費圖庫stocksnap）

記者邱倢芯／台北報導

再過不到一個月就要農曆新年了，你是不是在煩惱該如何做到最有心意、但又省錢地向國外親友說聲「恭喜發財」呢？中華電信為回饋客戶，提供農曆春節期間拜年優惠，並且實施市話撥打009國際電話優惠、快樂講優惠及行動撥國際滿額回饋等優惠方案，讓您與國外的親友有話慢慢說。

中華電信指出，農曆春節除夕至初三（1月24日～1月27日）市話客戶全天候撥打009國際電話至中國大陸、香港、美國、加拿大，每通電話不限通話時間，可享優惠費率每6秒0.1元(每分鐘1元)，讓您春節拜年講更久。

春節之外的時間，中華電信亦提供市話客戶於促銷優惠時段撥打009國際電話至中國大陸、香港、美國、加拿大，每通電話前9分鐘可享優惠費率每6秒0.1元(每分鐘1元)，日本每通電話前9分鐘可享優惠費率每6秒0.6元(每分鐘6元)、泰國每通電話前9分鐘可享優惠費率每6秒0.5元(每分鐘5元)。

針對高用量的國際電話客戶，中華電信也提供了市話住宅及行動個人客戶009/019快樂講優惠方案，客戶申請美加快樂講、澳洲快樂講、中港新快樂講，每月繳交定額月租費，當月最高可享900免費分鐘數，超過免費分鐘數仍可享優惠費率。

另外，行動電話亦可撥打009/019國際電話，用戶還可享國際電話滿額回饋好禮，凡是行動電話月租型用戶(包含中華、遠傳、台哥大、亞太、台灣之星等)，趕快撥打客服專線0800-080-100，選擇參加A方案、B方案，或是C方案之後，全天候撥打009/019國際電話，每月只要滿200元，或每季滿1,000元，可依登記的方案獲贈好禮。