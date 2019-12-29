總統大選地下賭盤賠率曝光！宋楚瑜竟贏韓國瑜　「T.L.W」是小英代號

記者陳以昇／新北報導

新北市板橋警分局破獲一處總統選舉簽賭站，逮捕收賭金的32歲陳姓男子，並循線抓到上游賭站27歲李男，在2人身上起獲簽賭用的簽單，上面還用英文縮寫T.L.W，每注1萬，買30注，意指下注蔡英文30萬元，訊後依違反總統副總統選罷法 刑法妨害投票 營利賭博等罪移送偵辦。

▲警方破地下簽賭站循線抓到李男 。（圖／記者陳以昇翻攝）

警方表示，日前在執行網路巡邏時，發現有人在臉書上貼文，指稱可簽賭博弈彩、NBA及六合彩，警員佯裝賭客私訊與他接觸，更透露此屆總統大選也有賭盤可以下注，警方立即成立專案小組偵辦。

▼警方先逮捕面交賭金的陳男 。（圖／記者陳以昇翻攝）

警方先派員喬裝賭客與簽賭站陳姓男子相約面交賭資，碰面前還叮嚀要注意周遭有沒有警察出沒，殊不知警察正準備與他交易；2人碰面後，警方表明身份將他逮捕，並在他身上起獲簽單，上面寫著「T.L.W數量30單價10000金額300000、0.7」，T.L.W縮寫意指下注蔡英文勝選，單注1萬元，下30注，30萬元，賠率0.7。

警方隨後循線逮捕簽賭站另一名李姓男子，同樣在他身上拿到另一份複寫的簽注單，據了解，這個簽賭集團開出的總統賭盤賠率是以宋楚瑜1賠1、韓國瑜1赔1.5、蔡英文1赔0.7，等選舉結束勝出一方即可獲得彩金，訊後將2人依違反總統副總統選罷法 刑法妨害投票營利賭博等罪移送偵辦。

點我超越韓國愉快體驗

▼警方在2人身上起獲複寫的簽賭單 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▼警方私訊簽賭站，意外得知總統選舉地下賭盤，一舉逮捕2人 。（圖／記者陳以昇翻攝）



