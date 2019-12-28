嘉義縣環境清潔競賽　竹崎、東石、民雄奪冠賺進百萬獎金

▲▼ 嘉義縣環保局舉辦清潔維護品質暨環境綠化美化競賽。（圖／嘉義縣政府提供，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣環保局舉辦清潔維護品質暨環境綠化美化競賽，27日上午在縣府中庭公佈競賽成績，鄉鎮市組當中，山區第1名由竹崎鄉拿下，海區、平地組分別由東石、民雄拔得頭籌，各獲得100萬獎金，同時也向民眾報告「村里升級」政見辦理的成果。縣長翁章梁公佈成績時強調，環境如同門面，每個庄頭都能乾淨整齊會給民眾有非常好的印象。

縣長翁章梁與環保局長張根穆拆封公佈競賽成績，競賽分為鄉鎮市組及村里組，鄉鎮市前3名獎金分別為第1名100萬、第2名80萬、第3名60萬及總成績超過85以上的鼓勵獎金20萬，村里組獎金則是第1名為25萬、第2名20萬、第3名10萬、第4名5萬。

翁章梁表示，他上任以來就積極辦理「村里大調查」，環保部分主要三大項執行，包含清除髒亂點達成222處、資源回收站推動達成9站以及水溝清淤長度達183公里、清淤總量約達185公噸。

翁章梁認為，環境維護工作必須仰賴民眾共同參與，透過清潔競賽方式辦理，讓公所當領頭羊，從鄉鎮市公所到各村里社區，除培養民眾「庄內就是咱的厝內」的生活觀念，進而推動打造乾淨優質的城市風貌。

環保局長張根穆說明，為推動景觀及全面提升城鄉環境衛生，營造永續優質環境，環保局每年都舉辦環境清潔競賽，縣長上任後就非常重視環境清潔，特別指示環保局以「無預警方式」進行考核，也特別聘請環保領域的專家學者為考核委員，走進各鄉鎮村里社區內進行環境考核，評分內容有公廁、道路、公園與市場等四大項目，希望能藉由鄉鎮市及村里評比競賽過程，鼓勵民眾主動投入環境清潔及生活綠美化等環境改造工作，全面提升縣民環境生活品質。



108年度嘉義縣環境清潔維護品質暨環境綠化美化競賽成績如下，

鄉鎮市組

山區:第一名竹崎鄉、第二名番路鄉、第三名中埔鄉、鼓勵獎梅山鄉

海區:第一名東石鄉、第二名鹿草鄉、第三名義竹鄉、鼓勵獎朴子市

平地:第一名民雄鄉、第二名新港鄉、第三名水上鄉、鼓勵獎溪口鄉 、太保市

村里組

山區:第一名番路鄉江西村、第二名竹崎鄉復金村、第三名中埔鄉東興村、第四名梅山鄉圳北村

海區:第一名東石鄉塭仔村、第二名義竹鄉東榮村、第三名東石鄉永屯村、第四名六腳鄉三義村

平地:第一名新港鄉板頭村、第二名水上鄉內溪村、第三名民雄鄉西安村、第四名民雄鄉雙福村

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