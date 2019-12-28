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到台東輔選劉櫂豪　賴清德：反滲透法不影響言論自由

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▲▼ 賴清德台東扶選，談及醫療品質改善及反滲透法不影響言論自由。（圖／記者楊鈞典翻攝，下同）

▲▼ 賴清德台東輔選，強調反滲透法不影響言論自由。（圖／記者楊鈞典翻攝，下同）

記者楊鈞典／台東報導

民進黨副總統候選人賴清德與民進黨台東區域立委候選人劉櫂豪，28日與台東青年進行「早餐座談會」，針對年輕人關心台東的醫療品質問題。賴清德提出3個方案，包括1.改善急救轉診2.積極改善台東對外交通3.充實醫療資源培養台東子弟返鄉服務。以及參加百工百業台東後員會成立大會，賴神除了幫黨籍候選人劉櫂豪站台外，也提及目前正在進行朝野協商《反滲透法》草案，表示不影響言論自由。

賴清德指出，首重屬急救轉診問題，可考慮包機方式，這是最快有效率的方法；一般疾病如需到台北的國家級醫院轉診，設立單一窗口專門服務，讓台東鄉親不用排隊，也不用提前北上。其次是充實台東的醫療資源，包括人力、物力等才能根本解決台東的醫療問題。物力上方面，像劉櫂豪立委爭取癌症病房；人力上可提高台東地區公家醫院的醫生待遇，水平要求上不僅要和都會區相同，期望要更高，爭取優秀醫生願意下鄉到台東；亦需培養台東在地孩子當醫生，獨立招生台東的孩子去念醫學院，然後提高薪水，讓台東孩子願意留在家鄉為民眾服務。除了醫療本身的提升之外，還需要交通的配合，政府應持續協助台東改善對外的交通，如此一來交通順暢、方便了，也會提高更多的醫生來到台東行醫的意願。

▲▼ 賴清德台東扶選，談及醫療品質改善及反滲透法不影響言論自由。（圖／記者楊鈞典翻攝）

針對反滲透法劉櫂豪也提出意見，他表示：全世界各國現在都透過法令來限制及防止外國不當勢力，介入國內選舉、內政及經濟等活動，絕不是限制與他國合法的交流，也不會限制言論自由。

賴清德則補充說，民進黨在過去幾10年跟台灣人民共同打拚，建立民主的奇蹟，民進黨絕不會傷害民主及自由，反滲透法是要防止外國勢力對台灣的不友善，一定會經由國會好好討論，相信會討論出維持和平自由及人權，又可避免外國勢力滲透的草案。

另外對於國民黨總統參選人韓國瑜在政見發表會秀出民進黨所有跟中國來往的圖片，批民進黨「你們交流是交流，我們接觸就是賣台」，賴清德則回應，要看到中國見甚麼人？在甚麼地方見面，是否公開透明？賴神強調，與陳菊都是在擔任縣市首長時做城市交流，陳菊是想要舉辦世大運，他則是主辦紀念藝術家陳澄波120歲冥誕東亞巡迴展，所以一切行程都是公開透明。


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