Google公布熱搜日本漫畫前十名　HowHow驚呼「有4個完全沒聽過」

圖文／鏡週刊

台灣Google公開2019熱搜日本漫畫前十名，由知名網紅HowHow公布榜單，沒想到因為年代的落差，讓HowHow驚呼「有4個完全沒聽過」。

前十名榜單由前到後依序為：《海賊王》《鬼滅之刃》《一拳超人》《進擊的巨人》《鑽石王牌》《七大罪》《黑色五葉草》《名偵探柯南》《約定的夢幻島》《五等分的花嫁》。HowHow從第十名公布到第一名，沒想到當中的《五等分的花嫁》《約定的夢幻島》《黑色五葉草》《七大罪》他都沒聽過，HowHow在影片中表示「這真的超過我的年代了」「自己有點太脫節了」，前十名竟然有四個完全沒聽過，他也自嘲還活在《棋靈王》《中華一番》《第一神拳》那個年代。

Google2019熱搜日本漫畫前十名

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《海賊王》（航海王） 《鬼滅之刃》 《一拳超人》 《進擊的巨人》 《鑽石王牌》 《七大罪》 《黑色五葉草》 《名偵探柯南》 《約定的夢幻島》 《五等分的花嫁》 （ 五等分的新娘 ）

至於第八名的《名偵探柯南》，HowHow表示是他國小就看的動畫，沒想到現在還在熱搜榜上，真的是歷久彌新；前四名都是大家耳熟能詳的漫畫，尤其是今年大受歡迎的《鬼滅之刃》登上熱搜第二名，HowHow表示自己已經看過第一集，近期應該會繼續追下去；第一名則是尾田榮一郎的《海賊王》（航海王），登上榜首並不意外。

HowHow也列一些遺珠之憾包括《我的英雄學院》《哆啦A夢》《七龍珠》等，影片下方的觀眾則一片留言表示《JoJo的奇妙冒險》也是遺珠之憾。



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